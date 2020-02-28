CPU ve GPU pazarında son yılların en iyi performansını gösteren AMD, ultra kompakt ticari ve endüstriyel sistemlerde kullanılmak üzere tasarladığı yeni gömülü çip serisi Ryzen Embedded R1102G ve R1305G’yi tanıttı.

AMD, Ryzen platformu ile hem mobil hem de platformlarda segmentinde çok başarılı bir grafik yakalamış durumda. Sektördeki en büyük rakibi Intel ile arasındaki mesafeyi iyice açan Amerikalı şirket, özellikle üçüncü nesil 7nm Zen 2 mimarisine dayanan yeni Ryzen 4000 serisi ile bir hayli dikkat çekiyor.

2019'un son çeyreğinde rekor gelir elde eden AMD, yeni gömülü çip serisi Ryzen Embedded R1102G ve R1305G’yi görücüye çıkardı. Her iki yonga da, iki Zen çekirdeği, AMD Radeon Vega 3 grafik kartı, 1MB L2 önbellek, 4MB L3 önbellek, tek kanallı veya çift kanallı bellek denetleyicisi ve iki adet 10 GbE bağlantı noktasına sahip.

AMD'nin Ryzen Embedded R1102G ve Ryzen Embedded R1305G çiplerinin ilk kullanılacağı sistemler, SimpleNUC’un ölçeklenebilir D3713-V / R Mini-ITX platformunu destekleyen Kontron ve Red Oak UCFF bilgisayarları olacak.

Diğer sistemlerin, AMD'nin yeni Ryzen Embedded R1000 serisi APU'larına dayanan Sapphire NP-FP5 ve BP-FP5 anakartlarını tercih etmeleri gerekecek. Yeni platformlar, hem ticari amaçlı hem de kişisel kullanım amaçlı üretilen bilgisayarlara uygun olacak. Sapphire’nin yeni 4x4 anakartları ile ilgili her şeye buradaki haberimizden ulaşabilirsiniz.