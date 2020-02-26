Sapphire, İki 4x4 AMD Ryzen Bütünleşik Anakartını Duyurdu

Sapphire, AMD’nin Ryzen Bütünleşik V1000/R1000 APU’ları üzerine inşa ettiği iki yeni minyatür anakartı duyurdu. Yeni platformlar, hem ticari amaçlı hem de kişisel kullanım amaçlı üretilen bilgisayarlara uygun olacak.

Bilgisayarla ilgilenen ya da bir bilgisayar toplamak isteyen herkes, anakartların ne kadar önemli olduğunu bilir. Bilgisayar sistemlerinin en temel parçalarından olan anakartların diğer parçalarla uyumlu olması, istediğiniz performansa ulaşmak için kritik önemdedir.

Haliyle yeni işlemciler ve yeni ekran kartları ile birlikte yeni anakartlara da ihtiyaç duyuluyor. Anakart üretiminde önde gelen firmalardan biri olan Sapphire de NP-FP5 ve BF-FP5 kompakt anakartlarıyla bu alandaki ihtiyaca cevap vermeyi amaçlıyor.

Sapphire’den iki yeni 4x4 anakart

Sapphire’in NP-FP5 ve BP-FP5 kompakt anakartları, 4x4 inç şeklinde üretilirken anakartların temelinde ise AMD’nin Ryzen bütünleşik V1000 ve R1000 APU’ları yer alıyor. Bu APU’ların 4 çekirdeğe kadar Zen teknolojisine sahip çekirdekler barındırabildikleri, entegre Radeon VGA GPU’su olabildiği anlamına geliyor. Aktif olarak soğutulan sistemler ise 32 GB’a kadar DDR4-2400 bellek kullanımına izin veriyor.

Yeni anakartlarda ayrıca bir adet M.2 slot bulunuyor. Bu slot sayesinde SSD kullanılabiliyor. Ayrıca kartın üzerinde 4 adet PCIe 3.0 veya SATA arayüzü bulunuyor. Ayrıca Wi-Fi modülü için de bir M-2-2230 slotu yer alıyor.

NP-FP5 ve BP-FP5’in teknik özellikleri

Temel NP-FP5 modeli iki görüntü çıkışını destekliyor. Anakartın üzerinde bu amaçla yerleştirilmiş iki mDP 1.4 bağlantı bulunuyor. Ayrıca kartın üzerinde bir GbE girişi, iki USB 3.1 bağlantısı yer alıyor.

Daha gelişmiş bir model olan BP-FP5 modelinde ise bir adet SATA 6 Gbps bağlantıya ve üç ekran çıkışına sahip. Bu modeldeki ekstra ekran çıkışı ise HDMI bağlantısı sunuyor. Ayrıca bu kartta ek olarak RS232/422/485 giriş başlığı ve Infineon’un SLB9670 TPM 2.0 modülü de yer alıyor.

Sapphire’in yeni kartlarının ilk kullanılacağı sistemler, SimpleNUC’un Post Oak ve Red Oak UCFF bilgisayarları olacak. Firma, farklı ihtiyaçlar için farklı segmentlerde bilgisayarlar sunacak.