AMD Ryzen Threadripper 3980X Hakkında Bilgiler Ortaya Çıktı

Yakın zamanda işlemci pazarında büyük bir hızla gelişme kaydeden AMD’nin yeni işlemcilerinden olması beklenen 48 çekirdekli Ryzen Threadripper 3980X, bir sızıntıda ortaya çıktı.

Son yılların en hareketli pazarlarından biri, sizin de bildiğiniz üzere işlemci pazarı. Uzun süre pazarın tek hâkimi olan Intel, son dönemde AMD’nin fiyat performans ürünleri nedeniyle sıkıntılı günler yaşıyor. Yaşanan rekabet de tüketicilere yarıyor.

AMD’nin yeni nesil işlemcileri arasında Threadripper serisi de yer alıyor. Bu serideki diğer işlemciler arasında Threadripper 3990X, Threadripper 3970X ve Threadripper 3960X bulunuyor. Bu modellerde Zen 2 işlemci mimarisi kullanılıyor.

AMD Ryzen Threadripper 3980X ortaya çıkmış olabilir:

AMD’nin 7 nm FinFET teknolojisiyle üretilen işlemcilerine yakın zamanda yeni bir üyenin katılması bekleniyor. Fiyatları 3.990 dolarla 1.399 dolar arasında değişen bu işlemcilerin yeni kardeşi Threadripper 3980X olacak.

Twitter kullanıcısı @NPCdes0, Twitter’da yaptığı paylaşımda yeni işlemciyle ilgili bir ekran görüntüsüne yer verdi. Görüntüde işlemcinin adı Threadripper 3980X olarak görünürken teknik özellikler hakkında da bilgiler yer aldı.

Buna göre işlemcide 48 çekirdek ve 96 iş parçacığı bulunuyor. Ayrıca işlemcinin temel hızının da 2,8 GHz olduğu göze çarpıyor. Bu bilgiler kulağa mantıklı gelse de bunların gerçek özellikler olup olmadığı merak ediliyor.

Görüntüler gerçek olmayabilir:

Görüntülerin gerçek olmama ihtimali oldukça yüksek. Öncelikli olarak bu görselde özellikler kısmına baktığımızda 64 çekirdekli Threadripper 3990X ifadesini görüyoruz. Bu kısımdaki veriler de gerçek donanımdan geliyor, yani işlemcinin kendi tablosundan değil.

Bu türden görsellerin düzenlenmesi de hiç zor değil. Photoshop gibi görsel manipülasyon yapmayı sağlayan programlarda bir iki satırı değiştirmek oldukça kolay. Yani buradaki değerler doğru bile çıksa görselin asılsız olması ihtimali yüksek.

AMD’nin yeni nesil işlemcileri hakkında sizin düşünceleriniz neler? Son dönemde AMD’nin yaptığı atılımdan memnun musunuz? Bir işlemci seçecek olsanız hangisini seçerdiniz? Yorumlarınızı bekliyoruz.