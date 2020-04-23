AMD ve NVIDIA, Yeni Nesil Yongalarının Siparişlerini Verdi

Teknoloji dünyasının iki dev ismi AMD ve NVIDIA, yonga üreticileri TSMC’ye yeni nesil yongalarının siparişlerini verdi. İki şirket, TSMC’de bulunan ve koronavirüsle açılan kapasitenin tamamını doldurdu.

Koronavirüsün tüm iş dünyasını olumsuz yönde etkilediği şu dönemde AMD ve NVIDIA, yatırım için mükemmel bir fırsat buldu. İki şirket de kendi yongalarını ürettirdikleri TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) şirketine yeni yonga siparişi verdi.

Tayvan’ın en güvenilir kaynaklarından Digitimes’ın haberine göre NVIDIA ve AMD, TSMC’de üretim kapasitesi boşluğu bırakmayacak sayıda sipariş verdi. Habere göre TSMC de bu siparişten olumlu yönde etkilenecek. Şirketin 2020 yılının birinci yarısında AMD ve NVIDIA’dan gelen ani siparişler sonucu sağlam bir gelir artışı elde etmiş olması bekleniyor.

AMD ve NVIDIA tüm hazırlıkları yapıyor:

NVIDIA, 2018 yılının eylül ayından bu yana amiral gemisi sayılabilecek bir yonga üretimi yapmadı. Tabii bu konuda çok güçlü ve haklı bir tahmin var. Bu tahmine göre NVIDIA, aslında TSMC’nin 7 nm mimarisinin yüksek performanslı grafik kartları için hazır olmasını beklemişti. Son olarak ani siparişlerde bulunan NVIDIA’nın yeni nesil mimariyle birlikte muhteşem bir çıkış yakalaması bekleniyor.

Ne NVIDIA ne de AMD kendi yongalarını üretmek için bir fabrikaya sahip olmadığından aslında üretimlerini TSMC’de bulunan boş kapasiteye göre ayarlıyorlardı fakat bu kapasite daha önceden TSMC’nin en büyük müşterisi Apple tarafından kullanılıyordu. Koronavirüsün ortaya çıkmasıyla Apple, TSMC’deki üretimini azalttı ve sonuç olarak diğer firmalara yer açıldı.

TSMC’de açılan kapasitenin yalnızca bu sebepten açılmadığı da söylenenler arasında. Digitimes’ın haberine göre Apple, 2020’nin ikinci yarısında 5 nm mimariye geçiş yapacak; bu sayede AMD ve NVIDIA’ya yine daha çok yer kalacak. Sonuç olarak AMD, TSMC’nin en büyük 7 nm müşterisi olacaktı.

Günümüzde AMD’nin üstünde en büyük 7 nm mimarisi müşterileri arasında HiSilicon ve Qualcomm bulunuyor fakat AMD, kazandığı ivmeyle her iki ismi de ikinci yarıda geride bırakmayı hedefliyor. Sonuç her ne olursa olsun söyleyebiliriz ki AMD ve NVIDIA, zaman geldiğinde hazır olmak için bugün çok önemli bir adım attı.