Geçtiğimiz günlerde duyurulan AMD Ryzen 4000 serisi işlemcileri kullanacak ilk bilgisayarlardan bir tanesi belli oldu. Dell, "G5 15 Special Edition" ismiyle duyurduğu yeni dizüstü bilgisayarında AMD'nin yeni nesil işlemcilerini kullanacağını açıkladı.

Özellikle son birkaç yıldır piyasaya sürdüğü işlemcilerle ses getiren ve adeta bir teknoloji devine dönen AMD, kısa bir süre önce yeni nesil Ryzen 4000 serisi işlemcilerini duyurdu. Şimdiyse AMD'nin Ryzen 4000 serisi işlemcilerinin kullanılacağı ilk dizüstü bilgisayarlardan bir tanesi duyuruldu. Dell tarafından duyurulan "G5 15 Special Edition" modeli, Ryzen 4000 serisi işlemcilerle nisan ayında piyasaya sürülecek.

Aslına bakacak olursak Dell'in yeni hamlesi, bilgisayar sektörü açısından çok önemli bir gelişme. Çünkü Dell, ürettiği dizüstü bilgisayarların çok büyük bir bölümünde Intel tarafından geliştirilen işlemcileri kullanıyordu. Ancak görünen o ki AMD'nin yeni nesil işlemcileri, deneyimli teknoloji üreticisi Dell'i bile etkilemiş.

Karşınızda Dell G5 15 SE

Dell G5 15 Special Edition, AMD'nin yeni nesil işlemcilerinin yanı sıra yine AMD'nin tamamlayıcı ürünü olarak karşımıza çıkan "Radeon RX 5000M" isimli GPU'larını da beraberinde getirecek. AMD'nin SmartShift teknolojisine sahip olan Dell G5 15 SE, böylelikle işlemci ve GPU'yu dinamik olarak overclock edecek ve termal yükü dengelemek için gerekli soğutma işlemlerine destek verecek.

Dell tarafından yapılan açıklamalara göre G5 15 SE, 15 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip. 1080p çözünürlük sunan bu ekran, oyunseverlerin akıllarını çelecek 144 Hz ekran tazeleme oranına sahip. Şık bir tasarıma sahip olan dizüstü bilgisayar, metalik çerçevesiyle de göz dolduruyor. Ayrıca Dell'in yeni dizüstü bilgisayarı oyun için vurgulanan bir klavye yapısına ve Game Shift isimli makro tuşuna da sahip. Bu tuşun oyunlardaki gecikmeyi ciddi anlamda azalttığı belirtiliyor.

Tüm bu özelliklere sahip olarak duyurulan Dell G5 15 Special Edition, dizüstü bilgisayarlarda standart olarak karşılaştığımız 40-50 Wh bataryalara oranla biraz daha güçlü bir batarya sunuyor. Dell, yeni dizüstü bilgisayarının batarya kapasitesini 68 Wh olarak açıklamış durumda. Bu da tüketicilerin, G5 15 SE modeliyle daha uzun bir kullanım süresine sahip olacakları anlamına geliyor.

Açıklamalarını dizüstü bilgisayarının fiyatını paylaşarak noktalayan yetkililer, G5 15 Special Edition'ın 800 dolar (yaklaşık 4.780 TL + vergiler) olacağını ifade ettiler. Dizüstü bilgisayarın nisan ayının kaçında ve hangi ülkelerin pazarlarında satışa çıkacağı şu an için netlik kazanmadı.