AMD ve Intel, ARM'ın yükselişi karşısında x86'yı savunmak için teknoloji devleriyle güçlerini birleştirerek yeni bir ekip kurdu.

AMD, Intel ve birçok teknoloji devi, ARM yongalarının yükselişi karşısında güçlerini birleştirme kararı aldı.

Son yıllarda ARM tabanlı yongaların artan popülaritesi, geleneksel x86 mimarisini savunan AMD ve Intel gibi firmalar için yeni bir meydan okuma hâline geldi. Geçmişten bu yana her alanda karşı karşıya gelen bu iki ezeli rakip, ARM'a karşı stratejik bir iş birliği yaparak x86 platformunun sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla yeni bir x86 ekibi oluşturdu. Bu ekip, ARM'ın giderek daha fazla pazar payı kazandığı bu dönemde x86'nın gücünü korumayı hedefliyor.

AMD ve Intel'in kurduğu ekipte başka teknoloji devleri de var

Washington'da düzenlenen Tech World 2024 konferansında duyurulan bu girişimde, AMD ve Intel'in yanı sıra Microsoft, Google, Meta ve Lenovo gibi teknoloji devleri de yer aldı. Konferansın açılış konuşmasında AMD CEO'su Lisa Su ve Intel CEO'su Pat Gelsinger, x86 mimarisinin hâlâ güçlü olduğunu vurguladı. Gelsinger, x86'nın “hâlâ hayatta ve iyi” olduğunu belirterek platformun önemine dikkat çekti.

Kurulan ekibin amacı, x86 ürünleri arasında uyum ve öngörülebilirliği artırarak geliştiricilere daha tutarlı bir ekosistem sunmak olacak. Ekip ayrıca AMD ve Intel'in ürün serileri arasındaki arayüzleri standartlaştırmayı ve bu süreçte basitleştirilmiş mimari yönergeler geliştirmeyi hedefliyor. Özellikle Apple’ın Intel çiplerinden ARM tabanlı Apple silikonuna geçmesi ve Qualcomm’un ARM tabanlı Windows işlemcilerindeki başarısı, AMD ve Intel'i artık bu alanda harekete geçmeye zorlamış gibi görünüyor.

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