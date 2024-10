MSI'a ait olduğu iddia edilen bir sunuma göre AMD'nin yeni işlemcileri beklentileri karşılamayacak.

AMD'nin yeni işlemci serisi Ryzen 9000'in oyun benchmarklarındaki sonuçları ortaya çıkmış olabilir ve görünüşe göre bu seri, oyunseverlerin beklediği ilerlemeyi sunmayacak. Benchmark sonuçlarına göre yeni seri, bir önceki nesil ile kıyaslandığında kayda değer bir performans artışı sunamayacak.

MSI'ın bir sunumundan sızdırıldığı belirtilen görüntülere göre Ryzen 9000X3D, önceki Ryzen 7000X3D ve 3D olmayan Ryzen 9000 modelleri ile karşılaştırıldığında pek de dikkat çekici bir performans artışı sunamıyor. Hem 8 çekirdekli hem de 16 çekirdekli konfigürasyonda işlemcilerin oyun performansı %11 ile %13 arasında daha yüksek performans söz konusu olsa da bazı endişe verici noktalar da bulunuyor.

İşlemci hızları endişe uyandırdı

Sunumda yeni işlemcinin oyun performansının Far Cry 6, Shadow of the Tomb Raider ve Black Myth: Wukong üzerinde test edildi. Yeni işlemcilerin bu testlerde bir önceki nesil işlemciler ile aynı hızda çalıştığı da belirtildi. Sadece iki işlemcinin farkı net olarak görülsün diye böyle bir yol izlenmiş olabilir ancak işlemcilerin gerçek hızı da aynı olacaksa bu durum oyunseverler için sorun oluşturabilir. Zira 3D V-Cache özellikli varyantlar pek de overclock özellikleri ile tanınmıyorlar.

İddialara göre 64MB ek 3D V-Cache'li yeni Ryzen 9000X3Dserisi işlemciler, 5.20GHz sabit frekansta standart Ryzen 9000 işlemcilerden çok az daha iyi performans sergileyebiliyor. Öte yandan bu seride yer alan işlemcilerin genellikle daha yüksek hızlarda çalıştığını belirtmek gerekiyor.

Bu bilgilerin doğrulanmamış olduğunu unutmamak gerekiyor. AMD yeni işlemcilerinin test sonuçlarını yakın zamanda resmî olarak da açıklayacaktır.