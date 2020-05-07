AMD, geçtiğimiz günlerde yeni Zen 3 mimarisini tanıtmıştı. Zen 3 mimarisiyle uyumlu olacak anakartlar da belli olmaya başladı. Bu anakartlar arasında AMD X570 ve B550 de yer alıyor.

Son yıllarda işlemci pazarının önde gelen isimleri arasında AMD de yer alıyor. Fiyat performans karşılaştırmalarındaki başarısıyla öne çıkan firmanın yeni nesil işlemci mimarileri de geçtiğimiz günlerde karşımıza çıkmıştı.

Uyumluluk anlamında baktığımızda AMD, bu işlemcilerle birlikte BIOS güncellemelerinin de gerekli olabileceğini ancak bunun, yeni bir anakart almakla kıyaslandığında küçük bir sıkıntı olduğunu söylüyor.

AMD X570 ve B550, yeni işlemcileri destekleyecek:

AMD’nin yeni Zen 3 mimarisiyle uyumlu olacak kartlardan biri olan X570, geçtiğimiz yaz aylarından beri piyasada bulunuyor. B550 ise geçtiğimiz ay iki yeni Ryzen 3 işlemciyle birlikte resmi olarak tanıtılmıştı. Bu işlemcilerden Ryzen 3 3100, 99 dolara; Ryzen 3 3300X ise 120 dolara satılıyor.

AMD ayrıca X500 öncesinde çıkmış olan kartları için Zen 3 mimarisi desteği sunmayı planlamadığını söyledi. Firmadan gelen açıklamalarda her işlemciyi ve her yonga setini desteklemek istedikleri belirtilse de BIOS ayarlarını kaydeden yonga setlerinin kapasite limitleri olduğundan dolayı bu kararın alındığı ifade ediliyor.

AMD, 500 serisine geçişe hazırlanıyor

Görünüşe göre AMD yavaş yavaş AM4 soketlerinden ayrılmaya ve 500 serisi anakartlara geçişi hızlandırmaya hazırlanıyor. Aslında bu karar çok da şaşırtıcı değil. AM4 soketleri 2016 yılından bu yana hayatımızdaydı. Firma da bu geçişin kaçınılmaz olduğunu düşünüyor.

Öte yandan firma, kapıları bütün işlemcilere kapatmış durumda değil. Özellikle 400 serisine destek gelmesini bekleyen pek çok kişi bulunuyor. AMD’nin de daha önce farklı mimariler için eski kartları destekleyecek güncellemeler yayınladığı biliniyor. Ryzen 3000’i resmi olarak desteklemeyen pek çok kartın da sorun yaratmadığı göze çarpıyor. Yeni nesil işlemciler hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Sizce AMD, Zen 3 mimarisiyle birlikte Intel’e karşı avantaj sağlayabilecek mi?