Nvidia, sektöre yön verecek yeni bir adım atmış gibi görünüyor. İddialara göre şirket, 2021 yılında üretimi yapılacak 5 nm ekran kartları için şimdiden TSMC ile protokol imzaladı. Nvidia'nın 5 nm ekran kartı hamlesi, AMD'ye karşı alınan agresif bir hamle olarak değerlendiriliyor.

Bilgisayar donanımları üreten dev şirketler, sayıları az olsa da çok ciddi bir rekabetin içerisindeler. Örneğin bilgisayarlara hayat veren işlemcilerin üretimini yapan Intel, uzunca bir süre sektörün tekeliydi. Ancak AMD'nin yaptığı hamleler ve geliştirdiği yüksek performanslı işlemciler, Intel'in tahtından olmasına neden oldu.

Bilgisayar donanımı sektöründeki tek rekabet Intel ile AMD arasında değil. AMD, son birkaç yıldır piyasaya sürdüğü ekran kartları ile de dikkat çekiyor. Ekran kartları denildiğinde akıllara gelen ilk şirketlerden bir tanesinin Nvidia olduğunu düşündüğümüzde, AMD ile Nvidia arasında da çok ciddi bir rekabetin olduğunu açıkça söyleyebiliyoruz. 2021 yılına geldiğimizde ise AMD ile Nvidia arasındaki rekabet, biraz daha artacak gibi görünüyor.

İddialara göre Nvidia, 5 nm ekran kartları piyasaya sürecek

Nvidia ile ilgili ortaya atılan iddialar, şirketin 2021 yılı için TSMC ile anlaşmalarını tamamladığını ortaya koyuyor. Buna göre Nvidia, 5 nm ekran kartlarının üretimi için TSMC ile bir protokol imzalamış ve bu sayede de üretim süreci için rezervasyonunu önceden yaptırmış. Söz konusu anlaşma, Nvidia'nın 2021 yılında 5 nm üretim sürecinden geçen ve Hopper mimarisine dayanan yeni ekran kartları ile karşımıza çıkacağını gözler önüne seriyor.

AMD-Nvidia savaşı, gelecek yıl daha da kızışacak

Nvidia'nın Hopper mimarisi, Ampere mimarisinin bir sonraki süreci. Yani tüketiciler, bu yıl yine 7 nm üretim sürecinden geçen Ampere mimariye sahip ekran kartları ile tanışma imkanı yakalayacaklar. Geçtiğimiz dönemlerde ortaya atılan iddialar, Nvidia'nın TSMC ile 2020 yılı için anlaşmalarını tamamladıklarını ve şirketin, RTX 3000 serisi ekran kartları için önemli bir kilometre taşını geride bıraktığını ortaya koyuyordu.

Nvidia ile ilgili dikkat çeken bir husus daha bulunuyor. Şirket, bir yandan TSMC ile yeni ekran kartları için çalışırken diğer yandan da Samsung ile üretim için görüşmeler gerçekleştiriyor. Öyle ki Nvidia'nın Samsung'a da belirli miktarda sipariş vereceği, bu siparişler kapsamında Samsung'un da Nvidia'nın 5 nm ekran kartlarını üreteceği iddia ediliyor.

Nvidia'nın bu hamlelerinin, AMD'nin ekran kartı sektöründeki gücünü kırmak için yaptığı ifade ediliyor. Çünkü AMD, Intel'e karşı verdiği savaşı kazandı ve bu durumun Intel'deki bilançosu beklentilerin üstünde oldu. Ekran kartı sektörünün kralı olan Nvidia, adımlarını sağlam atarak AMD'nin baskılarından kurtulmak ve krallığını sürdürmeye devam etmek istiyor gibi görünüyor.