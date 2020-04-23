AMD Durmak Bilmiyor: Yeni AMD İşlemcili Bilgisayarlar Yolda

AMD Oyun Çözümleri Yöneticisi Frank Azor, Twitter’da bir kullanıcının sorusunu cevaplayarak yeni AMD işlemcili bilgisayarların yolda olduğunu söyledi. Frank, bu bilgisayarların bu ay ve önümüzdeki ay geleceğini açıkladı.

Son dönemlerde Intel üzerinde olan baskıyı uç seviyeye taşırmayı başaran AMD, görünüşe göre bu yolda ilerlemeye devam edecek zira daha önce AMD donanıma sahip bilgisayarların üretildiğine az rastlarken şimdi üreticilerin AMD'ye yöneldiği görülüyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz haftalarda yeni Ryzen 4000 işlemcili bilgisayarlar piyasaya sürülmüştü.

İşte AMD’nin yavaş yavaş Intel’in yerini alma planları da hayata geçmeye başladı. AMD Ryzen 4000 işlemcili bilgisayarlar henüz sizin için uygun donanım özelliklerine sahip değilse üzülmenize gerek yok çünkü AMD yetkilisi, AMD donanımlı birçok bilgisayarın daha piyasaya sürüleceği sözünü verdi.

Daha çok AMD işlemcili bilgisayar geliyor:

Alienware’in kurucu ortaklarından ve AMD Oyun Çözümleri Yöneticisi olan Frank Azor, bugün Twitter’da oldukça sevindirici bir paylaşım yaptı. Frank, Tech Deals isimli Twitter kullanıcısına verdiği cevapta bu ay ve gelecek ay birçok Ryzen donanımlı bilgisayar göreceğimizi söyledi.

Frank Azor, paylaştığı tweet’te yalnızca Ryzen işlemcilerden de bahsetmedi. AMD yetkilisi, Ryzen işlemcili bilgisayarların yanı sıra birkaç tane de Radeon ekran kartına sahip bilgisayarların piyasaya sürüleceği haberini verdi. Frank, tweet’inin sonuna koronavirüs salgınının beklenmedik gecikmeler yarattığını da ekledi.

AMD yetkilisinden böyle bir açıklama gelmiş olsa da Intel, üst düzey performanslı bilgisayarların donanımlarını hâlâ elinde tutmaya devam ediyor. AMD’nin Ryzen 4000 işlemcisiyle piyasaya sürülen bilgisayarlar en fazla NVIDIA’nın RTX 2070 ekran kartına sahip olarak piyasaya sürülürken Intel’in 10. nesil yeni işlemcileri, NVIDIA’nın en yeni kartlarıyla birlikte piyasaya sürülebiliyor.

Tabii bu konuda oluşan merak, bir Twitter kullanıcısı tarafından yine Frank’e aktarıldı ve Frank bu soruyu yanıtsız bırakmadı. Kullanıcının tweet’ine yanıt veren Frank, AMD’nin Renoir işlemcileriyle birlikte daha üst düzey ekran kartı seçeneklerinin piyasada neden bulunmadığı sorusunun üreticilere sorulması gerektiğini söyledi.