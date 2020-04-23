ARM İşlemcili İlk Mac Modeli Önümüzdeki Yıl Gelebilir

Apple'ın ARM işlemcili ilk Mac cihazının önümüzdeki yıl geleceği iddia edildi. Cupertinolu teknoloji devinin iPhone 12'lerde kullanılacak A14 çiplere dayanan yeni ARM işlemcili Mac'ler üzerinde çalıştığı konuşuluyor.

Apple'ın ARM işlemcili yeni Mac modelleri çıkaracağı, geçtiğimiz haftalarda TF Securities analisti Ming-Chi Kuo tarafından gündeme getirilmişti. Yeni bir söylenti, özel bir ARM işlemciye sahip olan ilk Mac modelinin önümüzdeki yıl geleceğini iddia etti.

Bloomberg, Apple'ın gelecekteki Mac'lere yönelik yeni işlemciler üzerinde çalıştığını söylüyor. Apple tarafından tasarlanan ilk çip, 5 nanometre üretim sürecine dayanacak ve 12 CPU çekirdeğine sahip olacak. Bu çekirdeklerden 8 tanesinin yüksek performanslı, 4 tanesinin ise verimlilik odaklı çekirdek olacağı belirtiliyor.

Apple, A14 çipine dayanan Mac işlemcileri geliştiriyor

Apple'ın, yaklaşan iPhone 12 modellerinde kullanmayı planladığı A14 çipine dayanan üç Mac işlemcisi geliştirdiği iddia ediliyor. Bu işlemcilerden en az biri, iPhone ve iPad'deki A serisi yongalardan çok daha hızlı olacak. Mac işlemcilerin de A14 yongası gibi 5 nm teknolojisiyle TSMC tarafından üretilmesi bekleniyor.

Karşılaştırma yapabilmeniz adına Apple'ın giriş seviyesi dizüstü bilgisayarı MacBook Air'in 2 çekirdekli işlemciye sahip olduğunu ve orta sınıf 13 inç MacBook Pro modellerinin ise sadece 4 çekirdekli işlemciler kullandığını belirtelim. Elbette genel performansı çekirdek sayısından daha fazla faktör belirliyor, ancak Apple'ın yeni ARM Mac'lerinin eşdeğer Intel cihazlara göre çok daha yüksek performans sunacağı düşünülüyor.

Tüm bunların yanı sıra Apple'ın, Intel platformları için oluşturulmuş eski uygulamaların yeni ARM tabanlı Mac'lerde de uyumlu çalışmasını sağlayacak araçlar üzerinde çalıştığı öne sürülüyor. Apple, PowerPC'den Intel yonga setlerine geçtiğinde benzer bir emülasyon seçeneği sunmuştu.

İlk ARM tabanlı Mac, muhtemelen bir dizüstü bilgisayar olacak, ancak analist Ming-Chi Kuo gelecek yıl Apple işlemcili en az bir Mac masaüstü modeli de bekliyor.