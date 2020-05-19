AMD, geçtiğimiz günlerde Zen 3 mimarisine sahip işlemcilerin B450 ve X470 anakartlarını desteklemeyeceğini duyurmuştu. Kullanıcıları tarafından negatif geri bildirim alan şirket, bunu düzeltme yolunda çalışmalar yapıyor.

AMD; geçtiğimiz yıllarda, 2016 ile 2020 yılları arasında sunulacak işlemcilerin soket tiplerini değiştirmeyeceğini duyurmuştu. Kullanıcı dostu bu hareketin devamını getireceğini söyleyen şirket, Ryzen 4000 serisi işlemcilerinin, B450 ve X470 anakartları destekleyeceğini açıkladı.

Ryzen 3 3300X ve Ryzen 3 3100 işlemcileriyle gündeme gelen AMD, geliştirmekte oldukları yeni B550 yonga setinin detaylarını da paylaşmıştı. Bu duyuruda paylaşılan görsele göre yeni nesil Zen 3 mimarisine sahip işlemcilerde B450 ve X470 anakart desteği olmayacaktı. Kullanıcıları genelinde yankı uyandıran bu karar, AMD kullanıcıları tarafından çok tepki gördü.

Tepki sonrası AMD'den açıklama geldi:

Görselden anlayabileceğimiz gibi Ryzen 1000/2000/3000 serisi bir işlemci, kendine anakart bulmakta zorluk çekmiyordu. AMD’nin aldığı kararla soket ve yonga seti uyumsuzluğu çekmeyen işlemcilerin sahipleri B350, B450, X470, X570 ve A320 anakartlardan istediğini tercih edebiliyorlardı.

AMD’nin, haberin başında bahsettiğimiz söylemine göre hareket eden kullanıcılar, B450 veya X470 anakart alırlarsa işlemcilerini Zen 3 mimarisine yükseltemeyeceklerdi. Neyse ki AMD kullanıcılarının bu serzenişini duyarak bir açıklama yaptı.

'400 serisi yonga setleriyle uyumluluğu hakkında çalışmalar yapıyoruz'

İşin teknik kısımlarına bakacak olursak zaman geçtikçe işlemcilerin gücü, hızı ve mimarileri gelişiyor. Dolayısıyla AMD’nin uğraştığı bu uyumluluk çalışmaları bir hayli zor hâle gelmeye başlıyor. Çözümü ikiye ayrılmış BIOS olarak tahmin ediyoruz. İlk kısım Ryzen 3000 serisine kadar destekleyecek. İkinci kısımsa Ryzen 3000 ve sonrası olarak ayrılacak. Otomatik BIOS güncellemeleriyle birlikte zorlaşan bu durum için AMD, ortaklarıyla çalışma yapmak zorunda.

ASUS, MSI, GIGABYTE gibi markalar anakartlarında bu destekleri vermek durumunda. Vermediği takdirdeyse elinizde bulunan B450 ve X470 anakartlarınız Ryzen 4000 sınıfı işlemcileri desteklemeyecek.