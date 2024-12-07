Bir ameliyat operasyonu geçirdikten hemen sonra yemek yiyemiyoruz. Peki neden böyle bir durum söz konusu, hiç düşündünüz mü?

Bu durumun birkaç geçerli sebebi var.

Genelde anestezi ve cerrahi müdahale ile ilgili olan bu durumun işte asıl nedenleri…

İlk olarak tabii ki anestezinin etkisi.

Genel anestezi, sindirim sistemi üzerindeki sinirleri ve kasları etkileyebiliyor. Bu durum da mide ve bağırsak hareketlerinin yavaşlamasına yol açıyor. Yiyeceklerin zor sindirilmesi de bu durumun bir sonucu.

Ayrıca anestezi sonrası mide bulantısı ve kusma görülebiliyor. Kusma, cerrahi dikişlere veya yara yerine zarar vereceği için hemen yemek yemek biraz riskli olabilir.

Yutma refleksimiz etkileniyor.

Anesteziden sonra yutma refleksi tam olarak eski hâline dönmemiş olabiliyor. Bu durumda yiyecek ve içeceklerin yanlışlıkla soluk borusuna kaçma riski vardır.

Tabii bunun yanında bazı ameliyatlardan sonra bağırsaklar geçici olarak çalışmayı durdurabiliyor. Sindirim sistemi tamamen normal çalışmaya başlamadan yemek yemek karın ağrısı, şişkinlik ve kusma gibi durumlara yol açar.

Uzmanlar da ameliyat sonrasında ilk olarak genelde sıvı diyetiyle beslenmeyi öneriyor. Yemek yemeye ise daha yumuşak ve kolay sindirilebilir yemeklerle başlanmalı. Unutmayın, iyileşme sürecini ameliyat sonrası alışkanlıklara dikkat etmek hızlandırıyor.

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