Japon araba markaları dünya genelinde oldukça seviliyor. Amerika'da da en çok satan arabalar listesini domine eden Japon araba markalarının başarısı ortada. Durum böyleyken, Amerikan arabalarının Japonya'da esamesi okunmuyor. Peki neden?

Gerek filmlerde gerekse gündelik hayatımızda sağlamlığı, tasarımı ve gücüyle efsaneleşmiş ikonik araba modellerinin önemli bir kısmını Japon araba markaları oluşturuyor.

ABD'deki otomobil pazar payının da büyük bir kısmını Japon arabaları oluşturuyor. Makul fiyatları ve sunduğu özelliklerle "fiyat/performans" konusunda ABD'de yerli otomobil markalarından çok, Japon araba markaları tercih ediliyor.

Toyota başta olmak üzere, ABD'deki araba pazarının %30'una Japon markaları hâkim.

Japon arabaları, hem yakıt tasarrufu hem güvenlik hem de dayanıklılık konusunda dünya genelinde kendini kanıtlamış nadir markalardan.

Rakiplerine göre hem çok daha uygun fiyatlı hem de çok daha fazla özellik sunan Japon arabaları, düşük yakıt tüketim değerleri de göz önüne alındığında, dünya genelindeki diğer otomobil markalarına kıyasla sektördeki başarısını her geçen gün arttırıyor.

Japonlar, Amerikan araçlarını güvenlik ve güç bakımından yetersiz buluyor; onlara ön yargıyla yaklaşıyorlar.

Halk, yerel araçlarını yıllardır kullandığı için alışkanlıklarından vazgeçmiyor. Japonlar, Amerikan araçlarının malzeme kalitesi ve güvenlik yönünden Japon araçları kadar başarılı olmadığını düşünüyorlar.

Japon araba üreticileri, kendi ülkeleri başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde otomobil pazarında ciddi pazar payına sahip.

ABD'nin köklü markalarından Ford, 2017 yılında Japonya'dan tamamen çekildi.

Dünya genelinde her yıl ciddi satış rakamlarına ulaşan Ford gibi bir Amerikan devinin, Japonya pazarından çekilmesiyle birlikte görüyoruz ki yabancı markaların Japonya'da barınabilmesi o kadar kolay değil.

ABD'li eleştirmenlere göre bunun başlıca sebeplerinden biri; Japonya'daki mevzuatın, yabancı otomobil üreticilerin neredeyse satışlarını engelleyecek kadar katı kurallar koyması.

Japonya'daki araba pazarının %95'ini yerli üretim araçlar oluşturuyor.

Japonya'da yüz ölçümü ABD'ye göre kat kat düşük olduğu için sokaklar hem çok dar hem de çok kalabalık. Bu sebeple Japonya halkı; "Kei Car" olarak adlandırılan, normal araçlara göre çok daha dar ve küçük araçları tercih ediyor.

Amerikan araba üreticileri genel olarak "Muscle Car" yani kaslı arabalarıyla ünlü oldukları için daha geniş ve heybetli araçlar üretiyor. Bu tür araçlar da Japon araç kullanıcılarının ihtiyaçlarına hitap etmediği için Amerikan araçları tercih edilmiyor.

Peki bir Kei car ile Hatchback otomobili birbirinden ayıran şeyler neler?

ABD'li araba üreticilerinin ürettikleri hatchback araçlar bile Kei araçlardan daha büyük olduğu için bu araçlar Japon halkının ilgisini çekmiyor.

Kei arabaların "güvenliğinin yetersiz olduğu" tartışmalarına karşın; birkaç yıl önce yapılan akademik araştırmalarda bu küçük arabaların normal arabalarla benzer güvenlik sağladıkları tespit edilmiş.

Japonya'nın yüksek nüfusuna göre yüz ölçümünün yetersiz kaldığı bu ülkede; yollar ve sokaklar zaten yeterince dar iken bu araçları kullanmak, Japonya'da yaşayan biri için hiç mantıklı bir tercih değil.

ABD'nin en büyük otomobil üreticisi General Motors, 2018 yılında Japonya'da yalnızca 700 araç sattı.

Chevrolet, GMC ve Cadillac gibi dev şirketlere sahip olan General Motors, ABD'nin en büyük otomobil üreticisi konumunda. Bu kadar büyük bir şirket olmasına karşın, General Motors; Japonya'da bekledikleri satış değerlerinin çok altında kaldı.

Amerikan araba üreticileri, Japonya'nın kendileriyle iş yapmayı zorlaştıran teknik engelleri kaldırdığı takdirde; Japonya'da yerel markalarla daha adil şekilde rekabet edebileceklerini ve satışlarının artacağını belirtiyor.

Görünen o ki Japon halkı Kei Car tercihinden vazgeçmeyecek, peki bu durumda ne yapılması gerekiyor?

Japonya'nın önde gelen araba üreticilerine göre; Amerikan araba üreticilerinin, Japonya dahil olmak üzere diğer ülkelerde başarılı olmak istiyorlarsa, global araç pazarına yönelmeleri gerektiğini belirtiyor.

Japonya gibi dar sokaklara sahip ülkeleri düşünerek bu ülkelere özel olarak Kei Car'lara benzeyen, daha küçük araba modelleri üretmeleri gerektiğini, kullanıcıların istekleri doğrultusunda hareket etmedikleri takdirde başarılı olamayacaklarını söylüyor.

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