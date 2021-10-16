J&J Aşı Verilerinin Yetersiz Olduğu Ortaya Çıktı

Daha önce J&J aşılarının güvenli ve etkili olduğunu bildiren Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), aşı çalışmalarının yetersiz olduğunu kabul etti. Bilim insanları FDA'yı yetersiz verilere rağmen aşının güvenli olduğunu bildirdiği için eleştiriyor.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi, Johnson and Johnson adlı ilaç şirketinin geliştirdiği koronavirüs aşısının “güvenli ve etkili” olduğunu ve virüse karşı %66 koruyuculuğu olduğunu bildirmişti. Bilim insanları J&J aşısı hakkında panelde sunulan verilerin “yetersiz” olduğu halde onaylandığını öne sürdü.

J&J aşı analiz verilerini Aşılar ve İlgili Biyolojik Ürünler Danışma Komitesi toplantısından 10 gün önce Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi’ne sunmuştu. Bilim insanların eleştirileri üzerine yetkililer J&J tarafından sunulan verileri tüm verileri henüz doğrulamadıklarını kabul etti.

Halk sağlığını tehdit ediyor

Komite üyesi Dr. Michael Nelson J&J verilerinin yetersiz olduğunu kabul ettiğini ancak sunulan güvenlik ve etkinlik verilerinin ABD’de acil durum kullanımını desteklemek için yeterli olduğunu düşündüğünü söyledi. FDA’nın Biyolojik Araştırma Merkezi müdürü Dr. Peter Marks, J&J aşısı hakkındaki verilerin tamamlanması aylarca devam edeceğini ve süreç boyunca incelemelerinin devam edeceğini bildirdi.

Bu sonuçlara göre güçlendiricinin ilk dozdan daha az yan etki gösterdiğini ifade eden Dr. Timothy Brennan da yapılan aşı çalışmalarının yetersiz olduğunu söyledi. Araştırmada yalnızca 18-55 yaşları arasında 17 katılımcının olduğu gerekçesiyle geçerli bir sonuç çıkmasının mümkün olmadığını vurguladı. Komite Başkanı DR. Arnold Monto, J&J’nin hızlı inceleme çalışmalarının Pfizer ve Moderna aşılarına kıyasla daha düşük performansa sahip olmasına yol açtığını ifade etti. Diğer aşılara göre daha düşük bir etkiye sahip J&J aşılarının halk sağlığı hakkında tehdit oluşturduğunu ve bir şeylerin düzeltilmesi için acele etmek gerektiğini ifade etti.