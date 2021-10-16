COVID-19 Aşıları, Karma Aşı Üretimini Kötü Etkiledi

İstanbul Veteriner Hekimler Odası Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan, yakın zamanda yaptığı açıklamalarda COVID-19 aşılarının üretiminin hayvanları birçok hastalıktan koruyan karma aşıların üretimini aksattığını ifade etti. Yaşanan aksaklıklardan dolayı evcil hayvanlarda sık kayıplar yaşandığını ifade eden Arslan, evcil hayvan sahiplerine tavsiyelerde bulundu.

COVID-19 pandemisinin dünyada aksattığı şeyleri saysak bitiremeyebiliriz. Ancak liste büyümeye devam etmekte. Pandeminin yarattığı aksaklıklar, ev hayvanlarını da vurmaya başladı. Aşıları aksayan hayvanlardan gelen kayıplar git gide artıyor.

İstanbul Veteriner Hekimler Odası Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan, COVID-19 aşısı üretimi nedeniyle hayvanları birçok hastalıktan koruyan karma aşıların üretilemediğini ifade etti. Stok sıkıntısının tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de olduğunu belirten Arslan, aşılanmamış hayvanlarda sıkça kayıp yaşandığını açıkladı.

"Çok kayıp veriyoruz"

Pandeminin başlamasıyla yalnız kalan her insanın çok sayıda hayvan sahiplenmesiyle birlikte hayvan aşılarına olan talebin arttığını belirten İstanbul Veteriner Hekimler Odası Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan, insanlar için üretilen aşıların da aşı üretimi için gereken malzemelerin tedariğinde sıkıntı yarattığını söyledi. Arslan, durumu şu şekilde özetledi: “Dünyada özellikle koronavirüsle beraber aşı üretim kapasitesinin bir kısmı koronavirüs aşılarına ayrıldı. Bu noktada da bazı sorunlar yaşanıyor. Geçmişte büyük bir potansiyelle stoklu olarak çalışan aşı üretim merkezleri, şu anda bir kısım kapasitelerini koronavirüs aşısı üretimine ayırdılar. Bu da bir etken haline geldi. Aşı üretimi arttıkça, ham madde, flacon denilen şişe, aşıların bileşenine giren maddelerde de sıkıntı yaşanmaya başladı. Bunları üst üste eklediğimizde maalesef sorun gittikçe büyüdü.”

Hayvanları 5 farklı hastalıktan koruyan karma aşı üreticilerinin en çok kâr sağlayan ülkelerle daha çok alışveriş ediyor oluşunun da duruma etkisi olduğunu belirten Prof. Dr. Murat Arslan, aşı zamanı geçen hayvanların bağışıklık sistemlerinin zayıflamasıyla çok daha fazla enfeksiyon ve hastalığa açık olduğunu; dolayısıyla çok daha fazla kayıp verildiğini belirtti. Arslan, evcil hayvanı olanlara şu tavsiyelerde bulundu:

“Dışarıdaki hayvanlarla teması olan, sokaktaki hayvanları seven ve besleyen insanların özellikle bu süreçte temas yaptıktan sonra hastanın dışkısı, idrarı, kanı, salyası ya da sümüğü, vücuduna, tenine, elbisesine bulaştıktan sonra mümkünse eve gittikten sonra normal hijyen şartlarına dikkat etmeli. El sabunlamak, elbise değiştirmek, duş almak gibi önlemler almakta fayda var. Bu süreçte evimize ekstra bir hayvan almak istiyorsak, mutlaka bir veteriner hekimden görüş alıp, evdeki hayvanımız için risk oluşturup oluşturmayacağını kontrol ettirmelerini tavsiye ederim.”