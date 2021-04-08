Six Days In Fallujah İsimli Oyunla İlgili Önemli Gelişme

ABD-Irak Savaşı'nı anlatan Six Days In Fallujah ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi, bu oyunu Arap cinayet simülatörü olarak nitelendirdi. Sony, Valve ve Microsoft'a da çağrı yapan konsey, oyunun uygulama mağazalarında satılmamasını istedi.

Geçtiğimiz haftalarda sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, ABD-Irak Savaşı'nı anlatan bir oyundan bahsetmiştik. Felluce'de 6 Gün ya da orijinal haliyle "Six Days In Fallujah" isimli bu oyun, ABD ile Irak arasında yaşanan savaşan en kanlı dönemlerini anlatıyordu. Gerçek savaşın ABD ve Irak için ne denli önemli olduğunu, o gün paylaştığımız haberimizde sizlerle paylaşmıştık. Şimdi, bu oyunla ilgili yeni ve dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

1994 yılında kurulan ve ABD'de yaşayan müslümanları birleştirmeyi amaçlayan bir STK olan Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi, bu oyunla ilgili olarak Valve, Microsoft ve Sony'ye bir çağrı yaptı. Kuruluş tarafından yapılan açıklamalarda, Six Days In Fallujah'ın Steam, Microsoft Store ve PlayStation Store gibi uygulama mağazalarında satılmaması istendi.

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi: Oyun, Arap cinayet simülatörü

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi adına konuşan Huzaifa Shahbaz, Felluce'de 6 Gün'ün yalnızca müslümanlara olan şiddeti normalleştirdiğini söyledi. Oyunun satışının yasaklanması gerektiğini ifade eden Shahbaz, bu oyunun Arap cinayet simülatörü olduğunu savunuyor. Huzaifa Shahbaz, kurduğu her cümlede ABD'ye yönelik ağır ithamlarda bulundu.

Shahbaz'a göre oyun endüstrisi, müslümanları artık insanlıktan çıkarmak zorunda. Bugün dünyanın her yerinde müslümanlara karşı bağnazlığın olduğunu ifade eden Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi yetkilisi, bu tür oyunların müslüman karşıtı duyarlılığı artırdığını beyan ediyor. Ayrıca Shahbaz'a göre bu tür oyunlar, insan hayatını tehdit etmeye de devam ediyormuş. Yapılan açıklamalar bazı kesimler tarafından memnuniyetle karşılanacak olsa da olayın neden yalnızca Irak özeline indirildiği, Afganistan ve diğer ülkelerde yaşanan olayların neden görmezden gelindiğini anlamak çok güç.