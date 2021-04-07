Genshin Impact, Oyuncular Tarafından Boykot Ediliyor

Popüler bir ücretsiz RPG oyunu olan Genshin Impact, yayınlandıktan aylar sonra başlangıcı bilinmeyen bir şekilde boykot edilmeye başlandı. Oyun, Amerikan Yerlileri ve koyu tenli insanlara karşı ırkçılık yapmak ile suçlanıyor.

Eylül 2020 tarihinde Çinli oyun stüdyosu miHoYo tarafından ücretsiz bir RPG oyunu olarak oyunseverlerin beğenisine sunulan Genshin Impact, yayınlandıktan yaklaşık 7 ay sonra nasıl başladığı tam olarak bilinmeyen bir boykot kampanyasının ortasında kalmış durumda. Oyuncular, Genshin Impact’i ve dolayısı ile geliştiricisi miHoYo’yu ırkçılık gibi ağır bir itham ile suçluyorlar.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi söz konusu boykot kampanyasının nasıl başladığı tam olarak bilinmiyor ancak “#boycottgenshinimpact”, kısa sürede Twitter trendler arasına girmiş ve konunun daha fazla kişiye ulaşmasını sağlamış durumda. Söz konusu etikette en fazla etkileşim alan tweet ise moved to IN7MAKIS adlı bir kullanıcı tarafından paylaşılan ve ırkçılık suçlamasının referansını oluşturan bir video oldu.

Yalnızca 1 saniye uzunluğundaki bu videoda miHoYo’da çalışan bir grafik tasarımcının, Genshin Impact’in ana “kötü” karakterlerinden biri olan Hilichurls’u tasarlarken Amerikan Yerlileri’ni referans aldığı görülüyordu. Elbetteki oyunda bulunan Hilichurls karakteri doğrudan Amerikan Yerlisi olarak tanımlanmıyor ya da birebir Amerikan Yerlisi görünümüne sahip değil ancak karakter kostümünün benzerlik gösterdiğini söylemek çok da yanlış olmaz.

İşin ilginç yanı, miHoYo’nın Hilichurls’u tasarlarken gerçekten de Amerikan Yerlileri’nden ilham aldıklarını saklamaması. Zira Twitter kullanıcısının Genshin Impact’i ırkçılık ile suçlamak adına paylaşmış olduğu video, miHoYo’nun geçtiğimiz ekim ayında, yani günümüzden 6 ay önce paylaşmış olduğu ve oyun stüdyosunu tanıtan videodan bir kesit. (Söz konusu sahneyi aşağıdaki videonun 1 dakika 30. saniyesinde görebilirsiniz)

Oyun ile ilgili bir başka tartışma ise Genshin Impact’teki karakterlerin çoğundan daha koyu bir ten rengine sahip olan Xinyan karakterinin “egzotik” olarak tanımlanması. Bazı oyunculara bu bu tanımlama, koyu tenli insanlara karşı yapılmış bir ırkçılıktan başka bir şey değil. Bazıları ise bu tanımın Çince’den İngilizce’ye çeviri sırasında yapılmış hatadan kaynaklandığını, “egzotik” kelimesinin aslen farklı bir coğrafyadan Asya’ya gelmiş “göçmen” anlamında kullanıldığını ifade ediyorlar.

#boycottgenshinimpact etiketi, Twitter’da şu ana kadar binlerce paylaşım almış durumda ve gerçekten de çok sayıda oyuncu, bu ücretsiz RPG oyununu ırkçılık ile suçlayarak insanları boykota davet ediyor. Bununla birlikte söz konusu etiket ile insanları boykota davet edenlerin aşırı hassasiyet gösterdiğini düşünen bir kesim de bulunuyor.

Reddit’te Genshin Impact ve miHoYo’nun boykot edilmesinin aptalca olduğunu ifade eden bir kullanıcı, Genshin Impact’in farklı kültürlerin temsili konusunda başarılı bir iş ortaya koyduğunu ifade ederken; insanların geliştirici ekibin oyundaki çeşitliliği artırmak için göstermiş olduğu çabayı takdir etmesi gerektiğini belirtiyor.