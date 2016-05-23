Bugün itibariyle ABD'nin Merkezi İstihrabat Teşkilatı (CIA), kendi Instagram hesabını açtı. Tahmin edebileceğiniz gibi hesap resmi ve onay işaretini de almış durumda.

Geçtiğimiz hafta CIA Başkanı Gina Haspel, Alabama'da bulunan Auburn Üniversitesi'nde yaptığı açıklamada istihbarat teşkilatının bundan sonra fotoğraf paylaşma sitesinde var olacağının haberini vermişti. Bu açıklamadan bir hafta sonraysa hesap resmi olarak açıldı. Facebook ve Twitter'da bulunan ve buralarda birçok takipçisi olan CIA, daha önce Instagram'a geçmeyi düşünmemişti.

CIA sözcüsü Chelsea Robinson, The Verge'e yaptığı açıklamada, "Instagram'a katılmak, CIA'in hikayelerini anlatmak ve burada çalışmak üzere yetenekli Amerikalıları işe almamızın başka bir yolu" dedi ve ekledi:

"Bu hesapla beraber teşkilatın hayatına göz atacağız. Fakat gizli konular hakkında selfieler için söz vermiyoruz. Bu Instagram hesabı aracılığıyla CIA’in küresel görevlerinin bizleri zoru başarma konusunda nasıl motive ettiğini paylaşarak takipçilerin merakını uyandırmak istiyoruz."

Pazartesi günü The Verge’e yaptığı açıklamada Instagram, CIA’ın hesabı açmasında yardımcı olduklarını doğruladı. Bir sözcü, "Ekibimiz, birçok ortakla yaptığı gibi Instagram hesabı açarken en iyi uygulamaları ve rehberliği sağlamak için CIA ile birlikte çalıştı" dedi.

CIA'in ilk gönderisi ise, başkan Haspel'in masasının bir fotoğrafı oldu. Klişeleşmiş "Instagram Influencer" edasındaki bu fotoğrafta ev bitkileri, kırtasiye malzemeleri ve "dünyayı dolaşmak istiyorum" yazılı bir 'ilham verici' söz bulunuyor.

Gönderi aynı zamanda komikli bir casusluk oyunu. Paskalya yumurtaları masanın etrafında gizlenmişken, Çin, Rusya ve İran'ın haritaları da burada bulunuyor. İçinde "Paylaşabileceğimizi paylaşıyoruz ve korumamız gerekeni koruyoruz" yazılı bir defter açık halde bırakılmışken Haspel'in 1985'teki ilk CIA rozeti fotoğrafı bir cekette sallanıyor.

Hesabın açıklama kısmındaysa CIA'in misyonu yazmakta: "Biz milletin ilk savunma hattıyız. Başkalarının başaramayacağı şeyleri başarıyor; diğerlerinin gidemediği yerlere gidiyoruz." Hesabı şu an için çok fazla kişi takip etmese de bunun zaman içerisinde artacağından eminiz.