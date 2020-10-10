Bütçe Dostu vivo Y73s 5G'nin Özellikleri Belli Oldu

Çinli akıllı telefon üreticisi vivo'nun yeni bütçe dostu modeli vivo 73s 5G resmen çıktı ve cihazın tüm özellikleri de belli oldu. 8 GB RAM'e sahip cihaz, FHD+ çözünürlüklü AMOLED ekrana sahip.

Çin merkezli teknoloji devi BBK Electronics'in alt kuruluşu olan vivo, bütçe dostu vivo Y73s 5G adını verdiği modeli resmen çıktı. Model numarası V2031A olan bu cihaz, geçtiğimiz ay TENAA'da da ortaya çıkmıştı.

Şirketin yeni akıllı telefonu vivo 73s, vivo'nun MediaTek Dimensity 720 yonga setinden gücünü alan ilk telefonu olacak. Peki, Çinli akıllı telefon üreticisinin yeni cihazının özellikleri neler gelin hep birlikte bakalım.

vivo 73s 5G teknik özellikleri

6,44 inçlik AMOLED ekranlı cihazda selfie kamerasına ev sahipliği yapması için damla çentiğin kullanıldığı görülüyor. Telefonun 1080 x 2400 piksel FHD+ çözünürlüklü ekranı, %103 NTSC renk gamını ve HRD10'u destekliyor. %90,1'lik ekran gövde oranı sunan cihazın parmak izi okuyucusu da ekranın altında yer alıyor.

Dimensity 720 yonga setinden gücünü alan telefonda 8 GB LPDDR4x RAM ve 128 GB dâhili depolama alanı bulunuyor. Android 10 temelli FunTouchOS 10 işletim sistemiyle birlikte gelen telefonun microSD kart girişi ise bulunmuyor. 4.100 mAh değerindeki bataryası 18 W hızlı şarjı destekleyen telefonda 3,5 mm jak girişi de bulunuyor.

Telefonun arka tarafında 48 MP'lik ana kamera, 8 MP'lik ultra geniş açılı kamera ve 2 MP'lik portre lensi olmak üzere 3 kamera bulunuyor. Telefonun ön tarafında ise 16 MP değerinde bir selfie kamerası yer alıyor. Henüz Çin dışında da satışa sunulup sunulmayacağına dair net bir bilgi bulunmayan cihaz 1998 yuan (2.345 TL) fiyat etiketine sahip olacak.

vivo 73s 5G teknik özellikleri: