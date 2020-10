Vivo'nun Ödül Alan Kamera Teknolojisi: Karşınızda IFEA

Vivo tarafından hazırlanan konsept haldeki bir akıllı telefon, Red Dot Tasarım Ödülü'nün sahibi oldu. Telefonun bu ödülü kazanmasının temel nedeni ise IFEA olarak isimlendirilen, gerektiğinde çıkarılabilen bir ön kamera kurulumu. Peki bu teknoloji nasıl çalışıyor?

Çinli teknoloji şirketi Vivo tarafından geliştirilen konsept bir akıllı telefon, "Red Dot Tasarım Ödülleri" kapsamında ödül kazandı. Bu telefonun ödül kazanmasını sağlayan şeyse çıkarılabilen bir ön kameraydı. "IFEA" olarak isimlendirilen bu kamera yapısı, fotoğraf ve video çekmeyi seven kullanıcılara benzersiz bir deneyim sunabilir.

Akıllı telefon sektörünün her an değişebilen bir yapısının olduğu bilinmedik bir şey değil. Bir teknoloji şirketi tarafından piyasaya sürülen bir yenilik, kısa bir süre içerisinde trend haline gelebiliyor. İşte Vivo da IFEA kamera teknolojisiyle yeni bir trendin kapılarını aralayabilir gibi görünüyor. Peki Vivo'nun şu an için konsept yapıda olan ödüllü kamera teknolojisi, tüketicilere neler sunuyor?

Vivo'nun konsept telefonunun IFEA kamerası işte böyle böyle görünüyor

Vivo'nun konsept tasarımı, temelinde açılabilir yapıda olan ikili ön kamera kurulumunu içeriyor. Bu kamera kurulumu normal koşullarda özçekim yapılmasını sağlıyor. Ancak bir kullanıcı, ihtiyaç duyduğu takdirde açılmış durumda olan kamera sensörlerini çekerek telefondan ayırabiliyor. Modüler yapıdaki kameraları benzersiz yapan şeyse, telefondan ayrıldıktan sonra bile kullanılabiliyor oluşları.

IFEA'nın küçük kapasiteli olsa da dahili bir bataryası bulunuyor. Bu batarya, ayrılan donanımın çalışabilmesini sağlıyor. Bluetooth desteği sayesinde de telefona sürekli olarak bağlı kalan kamera donanımı, bu sayede kamera başka bir yerdeyken bile fotoğraf ya da video çekimleri yapılabilmesini sağlıyor. Üstelik bir kullanıcı, normal ön kamerasında olan yakınlaştırma, çeşitli sahne modları ve diğer tüm özellikleri de çıkardığı kamera donanımında kullanmaya devam ediyor.

IFEA, dikkat çekici özelliklere sahip olsa da sahip olduğu yetenekler bu kadarla sınırlı değil. Örneğin bu çıkarılabilir kamera sesli olarak kontrol edilebiliyor. Ayrıca mühendisler, oldukça geniş bir aksesuar desteği sundukları modüler kameranın dahili hafızasının genişletilmesi bile sağlıyorlar. Vivo'ya göre bu IFEA, kendilerinin giremedikleri küçük yerleri görmek isteyen tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılayacak türden.

Red Dot Tasarım Ödülü'nün sahibi olan IFEA için bir de tanıtım videosu hazırlandı. Vivo'nun hazırladığı bu video, IFEA'nın kullanım alanlarını detaylarıyla açıklıyor. Vivo, bu tür bir kamera teknolojisini ticari ürün haline getirir mi bilinmez ancak IFEA, pek çok tüketicinin hayali olmayı başaracak gibi görünüyor.

İşte IFEA için hazırlanan o tanıtım videosu