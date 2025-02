Among Us'ın 3D ve FPS versiyonu Among Us 3D duyuruldu. Yakında piyasaya sürülecek bu yapım, oyunculara VR'dakine benzer bir deneyim sunacak.

Innersloth imzası taşıyan çok oyunculu sosyal çıkarım türündeki yapım Among Us, özellikle pandemi döneminde dünya çapında başarı yakalamış ve çok popüler bir oyun olmayı başarmıştı. Arkadaşlarınızla oynadığınız uzay bu yapımda, aranızdaki sahtekârı bulmaya çalışıyordunuz.

Şimdi ise Among Us hayranlarını çok sevindirecek bir gelişme yaşandı. Innersloth, Among Us 3D isimli yepyeni bir oyunu duyurdu.

3 boyutlu ortamda birinci şahıs olarak oynanabilecek

Duyuruya göre Among Us 3D, isminden de anlayabileceğiniz üzere 3 boyutlu bir yapım olarak karşımıza çıkacak. Buna ek olarak oyun, FPS, yani birinci şahıs bakış açısıyla da oynanabilecek. Böylece oyuncuları çok daha içine çeken bir deneyim sunulacak.

Aslında bu oyun, Among Us’ın 2022’de piyasaya sürülen VR versiyonunun PC'ye çevrilmiş hâli. Yani VR yerine bunun geleceğini söyleyebiliriz. O oyunda bir başlığa ihtiyacınız vardı. Among Us 3D’de bu yok. Direkt cihazınızdan oyunu oynayabileceksiniz. Ayrıca çapraz platform desteğiyle PC ile Meta Quest gibi cihazlardan oynayan VR oyuncuları birbiriyle oyuna girebilecekler.

Among Us 3D’nin ne zaman piyasaya sürüleceği konusunda bir bilgi yok. Şimdilik sadece Steam’e eklenmiş. Buradan sayfasına ulaşabilirsiniz. Oyunun nasıl görüneceğini gösteren fragmanı da yukarıdan görebilirsiniz.

2D versiyonun hâlâ devam edeceğini de ekleyelim. Ancak 2D versiyon ile 3D versiyon arasında çapraz oyun desteği olmayacak. Yani sadece birinden arkadaşlarınızla oyuna girebileceksiniz.