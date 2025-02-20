GTA 5'in daha önce konsollara gelen yeni nesil güncellemesi nihayet PC'ye geliyor.

Rockstar, uzun süredir beklenen GTA 5 PC güncellemesi için tarih verdi. 4 Mart’ta yayınlanacak güncelleme, PS5 ve Xbox Series X|S sürümlerinde bulunan birçok gelişmiş özelliği PC oyuncularıyla buluşturacak.

Bu güncellemeyle birlikte Hao’s Special Works’te yeni araçlar ve yükseltmeler oyuna ekleniyor. Ayrıca GTA+ üyeliğine PC’den erişim de mümkün olacak.

Teknik tarafta ise ışın izleme desteği, AMD FSR ve NVIDIA DLSS yükseltme teknolojileri gibi grafik iyileştirmeleri dikkat çekiyor. SSD ve DirectStorage kullanan oyuncular için daha hızlı yükleme süreleri sunulurken, oyun artık daha yüksek çözünürlük, en-boy oranı ve kare hızı desteği ile daha akıcı bir deneyim sağlayacak.

Ayrıca GTA Online için gelişmiş anti-hile sistemi ve proaktif sesli sohbet denetimi PC’ye geliyor. DualSense kontrol cihazı sahipleri ise artık uyarlanabilir tetik desteğiyle GTA 5’i oynayabilecek. Yeni nesil güncellemesi sonrası GTA 5'i PC'de oynamayı düşünüyorsanız sistem gereksinimleri ise şu şekilde:

GTA 5 yeni sistem gereksinimleri

Minimum Önerilen İşletim Sistemi Windows 10 Windows 11 İşlemci Intel Core i7-4770

AMD FX-9590 CPU Intel Core i5-9600K

AMD Ryzen 5 3600 CPU RAM 8 GB 16 GB Ekran Kartı NVIDIA GeForce GTX 1630

AMD Radeon RX 6400 NVIDIA GeForce RTX 3060

AMD Radeon RX 6600XT SSD 105 GB SSD 105 GB DirectStorage uyumlu SSD

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