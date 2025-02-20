GTA 5 Yeni Nesil Güncellemesi PC'ye Geliyor: Tarih Verildi!

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GTA 5'in daha önce konsollara gelen yeni nesil güncellemesi nihayet PC'ye geliyor.

Rockstar, uzun süredir beklenen GTA 5 PC güncellemesi için tarih verdi. 4 Mart’ta yayınlanacak güncelleme, PS5 ve Xbox Series X|S sürümlerinde bulunan birçok gelişmiş özelliği PC oyuncularıyla buluşturacak.

Bu güncellemeyle birlikte Hao’s Special Works’te yeni araçlar ve yükseltmeler oyuna ekleniyor. Ayrıca GTA+ üyeliğine PC’den erişim de mümkün olacak.

Teknik tarafta ise ışın izleme desteği, AMD FSR ve NVIDIA DLSS yükseltme teknolojileri gibi grafik iyileştirmeleri dikkat çekiyor. SSD ve DirectStorage kullanan oyuncular için daha hızlı yükleme süreleri sunulurken, oyun artık daha yüksek çözünürlük, en-boy oranı ve kare hızı desteği ile daha akıcı bir deneyim sağlayacak.

Ayrıca GTA Online için gelişmiş anti-hile sistemi ve proaktif sesli sohbet denetimi PC’ye geliyor. DualSense kontrol cihazı sahipleri ise artık uyarlanabilir tetik desteğiyle GTA 5’i oynayabilecek. Yeni nesil güncellemesi sonrası GTA 5'i PC'de oynamayı düşünüyorsanız sistem gereksinimleri ise şu şekilde:

GTA 5 yeni sistem gereksinimleri

  Minimum Önerilen
İşletim Sistemi Windows 10 Windows 11
İşlemci Intel Core i7-4770
AMD FX-9590 CPU		 Intel Core i5-9600K
AMD Ryzen 5 3600 CPU
RAM 8 GB 16 GB
Ekran Kartı NVIDIA GeForce GTX 1630
AMD Radeon RX 6400		 NVIDIA GeForce RTX 3060
AMD Radeon RX 6600XT
SSD 105 GB SSD 105 GB DirectStorage uyumlu SSD

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Kaynak : https://techraptor.net/gaming/news/gta-5-pc-update-ps5-xbox-series-xs
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