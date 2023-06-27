Variety'nin haberine göre popüler oyun Among Us'ın animasyon dizisi gelecek. Henüz nerede yayınlanacağı belli olmayan yapımın yaratıcılığını Cartoon Networks dizisinin arkasındaki isim Owen Dennis üstlenecek.

İlk olarak 2018 yılında piyasaya sürülen; ancak 2020 yılında COVID pandemisinin ardından tüm dünyada adeta patlayan Among Us, son zamanların en popüler oyunlarından biri. Tüm platformlarda yer alan çok oyunculu yapımda oyuncular Crewmate ve kötü karekter olan Impostor olarak iki role bürünüyor. Crewmate olan kullanıcılar, görevleri tamamlamaya çalışırken Impostor olanları bulmaya çalışıyor.

InnerSloth’un geliştirdiği oyun hâlen milyonlarca insan tarafından oynanmaya devam ederken bugün hayranları sevindirecek bir haber geldi. Variety’nin özel haberine göre Among Us’ın animasyon dizisi gelecek.

Nerede yayınlanacağı henüz belli olmayan Among Us dizisi oyunun konusunu konu edinecek

Variety, CBS Eye Animation Productions isimli stüdyonun dizi için oyunun geliştiricisi InnerSloth ile ortaklık kurduğunu ifade etti. Sevilen Cartoon Network dizisi Infinity Train’in arkasındaki isim Owen Dennis’in dizinin yaratıcılığını üstleneceği de gelen bilgiler arasında. Dennis’in yanı sıra Forest Willard, Marcus Bromander ve Innersloth'tan Carl Neisser, Chris Prynoski, Shannon Prynoski, Antonio Canobbio gibi isimler yapımcılar arasında yer alacak.

Among Us dizisi, oyunun konusundan ilham alacak. Diziyle ilgili açıklamada ise “Bir uzaylı şekil değiştiren kafa karışıklığına neden olmak, gemiyi sabote etmek ve herkesi öldürmek için mürettebatınızın üyeleriyle yer değiştirdi. Impostor’ın kurbanı olun ya da onun kökünü kazıyın” ifadeleri kullanıldı.

Among Us’ın animasyon dizisiyle ilgili bildiklerimiz bu kadar. Çıkış tarihi ve kadrosunun nasıl olacağını bilemiyoruz. Ayrıca hangi platformda yayınlanacağı da belli değil. Variety, bu konuda görüşmelerin sürdüğünü aktarıyor.