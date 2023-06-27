YouTube'a yeni bir özellik ekleneceği ve bu özellik sayesinde kullanıcıların uygulama içinden oyun oynayabilecekleri ortaya çıktı. Henüz test aşamasında olan özelliğin kullanılabilir olup olmayacağı şimdilik bilinmiyor.

ABD merkezli teknoloji devi Google'ın, dünyanın en popüler çevrimiçi video platformu YouTube ile ilgili yeni planları ortaya çıktı. Yaşanan gelişmelere göre şirket, kullanıcıların YouTube üzerinden oyun oynamasını sağlamak istiyor. Peki bu nasıl mümkün olacak? Gelin YouTube'un henüz test aşamasındaki yeni özelliğine yakından bakalım.

Edinilen bilgilere göre Google, YouTube üzerinden oyun oynamaya yarayan bir sistemi test ediyor. Platformun iOS, Android ve web sürümleri için test edilen bu özellik, Stack Bounce gibi daha çok atari tarzı oyunları içeriyor. YouTube'a video izlemek için giren kullanıcı, bu özellik sayesinde mini oyunlara da ulaşma imkanı yakalayacak.

Ancak kesinleşmiş bir şey yok!

"Oyun, YouTube'da uzun süredir odak noktası oldu. Her zaman yeni özellikler deniyoruz ama şu anda duyuracak bir şeyimiz yok." şeklinde bir açıklama yapan Google sözcüsü, test aşamasındaki özellik ile ilgili kesinleşen bir şey olmadığını ifade etmiş oldu. Bir süre sonra, bu özelliğin tamamen rafa kalktığını veya kullanıcılara ulaştığını görebiliriz.

Aslına bakacak olursak bu özellik tarihte bir ilk değil. Eğer Samsung marka akıllı telefonunuz varsa, Galaxy Store'a girin ve "Instant Plays" isimli bölüme erişin (şimşek logolu yer). Burada, indirme yapmanızı gerektirmeyen bir dizi oyun ile karşılaşacaksınız. İşte YouTube için yapılmaya çalışılan şey de tam olarak bu. Kullanıcı, YouTube uygulamasına girdiğinde yeni bir menü görecek ve bu menüde çeşitli oyunlar bulunacak. Kullanıcı, bu oyunları indirme yapmadan oynayabilecek. Tabi tüm bunların gerçekleşmesi için YouTube'un söz konusu özelliği kullanılabilir hale getirmesi gerek.