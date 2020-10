Among Us’ta Imposter Olunca Uyulması Gereken 7 Önemli Kural

Among Us, son zamanlarda oldukça revaçta. Oyunun en keyifli yanının ise Imposter olmak olduğunu söyleyebiliriz. İçeriğimizde sizin daha kolay başarıya ulaşabilmeniz için Imposter taktiklerine yer verdik.

2018 yılında hem bilgisayar hem de mobil için piyasaya sürülen Among Us, geçtiğimiz birkaç ayda popülerliği artarak hem bilgisayar üzerinde hem de mobil platform üzerinde en çok oynanan oyunlardan biri haline geldi. Hal böyle olunca oyuncular Among Us nasıl oynanır, nasıl taktikler kullanabiliriz diye araştırmaya başladılar.

Among Us hile kullanmadan birkaç ufak taktik sayesinde bile çok rahat başarıya ulaşabileceğiniz türden bir oyun. Among Us oyununun en keyif veren yanlarının biri ise Imposter olmak. Eğer Imposter olduğunuz zaman işinize yarayabilecek bilgiler arıyorsanız Among Us Imposter taktiklerine yer verdiğimiz içerik tam size göre.

Among Us’ta Imposter olanların uygulaması gereken taktikler:

Görevleri yapıyormuş gibi görünün.

Elinizden geldiğince bir şeyleri sabote edin.

Kameralara çok dikkat edin.

Sizi suçlayanları hemen öldürmeyin.

Takım üyelerinin güvenini kazanın.

Sizi suçüstü yakalayan kişiyi suçlayın.

Kaçarken akıllıca hareket edin.

Görevleri yapıyormuş gibi görünün

Imposter olduğunuz zaman bildiğiniz üzere görev yapmanıza gerek kalmıyor. Ancak bunun yerine Imposter olduğunuz anlaşılmaması için görev yapıyormuş gibi görünmeniz gerekiyor ki takım arkadaşlarınız sizi de “Crewmate” olarak görsün. Size verilen ve haritada gösterilen sahte görevler sayesinde işiniz daha da kolaylaşıyor, ortama daha kolay ayak uydurabiliyorsunuz.

Her turda diğer takım arkadaşlarınızla “Common Tasks”, yani ortak görevleriniz bulunur. Bu yüzden fark edilmemek için bu ortak görevleri yapıyormuş gibi görünmelisiniz. Imposter olarak bu görevleri yapamıyorsunuz ancak bu durumu kendi lehinize çevirebilirsiniz. Takım arkadaşlarınızı takip ederek etrafta kimse yokken kolayca etkisiz hale getirebilirsiniz.

Elinizden geldiğince bir şeyleri sabote edin

Kapıları sabote ederseniz o kapının on saniye boyunca kilitlenmesine yol açarsınız. Böylelikle herhangi biri ne o odadan içeriye girebilir ne de o odadan dışarıya çıkabilir. Imposter olarak takım üyelerini kolayca ve yakalanmadan öldürmüş olursunuz. Örneğin birisi sizi havalandırmadan çıkarken görürse butona basmak için Emergency Room’a doğru gidecektir. O odanın kapılarını kapatarak henüz oraya ulaşamadan onu öldürebilirsiniz.

Işıkları sabote ettiğiniz zaman diğerlerinin görüşleri kısıtlanırken Imposter’ların görüşleri olduğu gibi kalır. Böylece onları yakalayıp öldürmek için fırsat doğar. Ayrıca O2 odasını sabote ederseniz geri sayım başlar ve bu geri sayımı durdurmak için süre dolmadan iki ayrı yere PIN kodları girilmesi gerekir. Geri sayım bitene kadar alarmı durduramazlarsa kazanırsınız. O2’de olduğu gibi aynı durum reaktörü sabote ederken de geçerli.

Kameralara çok dikkat edin

Oyundaki koridorlardan dört tanesinde kamera bulunuyor. Böylece takım üyeleri, haritada bulunan Admin odasından yerleştirilmiş olan kameralar sayesinde diğerlerinin neler yaptıklarını izleyebiliyorlar. Bu minik ama etkili kameralar tarafından izlenip izlenmediğinizi anlamanın yolu ise oldukça basit.

Eğer kameraya baktığınızda kırmızı ışık yanıyorsa Admin odasındaki biri veya birileri tarafından izleniyorsunuz demektir. Bu yüzden oradan uzun süre boyunca kimse geçmemiş olsa bile ya da etrafta kimseyi görmüyor olsanız bile takım üyelerini öldürmeyin, aski halde yakalanabilirsiniz.

Sizi suçlayanları hemen öldürmeyin

Toplantı esnasında sizi suçlayan biri illa ki çıkacaktır. Sırf sizi suçladı diye onu takip edip onu öldürmeye çalışmayın. Eğer sizi suçlayan takım üyesi, sizi suçladıktan sonraki el ölü bulunursa gözleri iyice üzerinize çevirmiş olursunuz. Bunun yerine hiç belli etmeden sanki onlardan biriymiş gibi davranmaya devam edin. Sizin peşinizden geliyorsa belirli bir süre buna izin verin ve görevlerinizi yapıyormuş gibi görünmeye devam edin.

Bunun yanında öldürdüğünüz kişileri rapor etmemezlik yapmayın. Ara sıra öldürdüğünüz kişileri rapor edin, eğer siz hiç ölüyü rapor etmezseniz bir süre sonra dikkatleri üzerinize çekmeye başlarsınız.

Takım üyelerinin güvenini kazanın

Oyun ilerledikçe bir süre sonra size kefil olacak birine ihtiyacınız olabilir. Sizin masum olduğunuzu söyleyip gözleri başka tarafa çevirebilir, ancak bunun için öncelikle o kişiye güven vermeniz ve ikna etmeniz gerekiyor.

Diyelim ki bir odada Crewmate’den biriyle yalnızsınız. Üstelik birisini öldürme süreniz de dolmuş bir durumda ve etrafta kimse yok. Böyle bir durumda birini öldürmek çok mantıklı gibi gözüküyor değil mi? Eğer kazanmaya daha çok yolunuz ve öldüreceğiniz daha çok takım üyesi varsa o kişiyi öldürmek yerine takım üyesi gibi davranmak daha iyi bir tercih olacaktır. Böylelikle arada sırada sanki onun tarafındaymış gibi görünüp güvenini kazanabilirsiniz.

Sizi suçüstü yakalayan kişiyi suçlayın

Diyelim ki uygun bir ortam yakaladınız ve birisini öldürdünüz, ancak hiç beklemediğiniz bir yerden biri karşınıza çıktı ve sizi gördü. Kimin cesedi rapor ettiği hiç önemli değil. Şimdi tek yapmanız gereken asıl suçlunun siz değil, sizi yakalayan kişi olduğuna inandırmak.

Size yöneltilen suçlamaları ustaca düşünüp iyi bir mazeretle yanıt vermekte fayda var, zira ne olduğunu anlamadan bir de bakmışsınız ki sizi oylamışlar. Eğer bu oylamadan sizinle birlikte sizi gören kişi de sağ salim kurtulursa onu hemen öldürmeyin. Onu öldürürseniz ve suçlu olmadığı anlaşılırsa siz, otomatik olarak suçlu konumunda olursunuz.

Kaçarken akıllıca hareket edin

Birini öldürdünüz diyelim, şimdi isteyeceğiniz en son şey birisinin sizi cesedin yakınında görmesidir. Bu yüzden olay yerini olabildiğince hızlı terk etmeye çalışın. Neyse ki havalandırma sayesinde hızlıca ve kolayca yer değiştirebilirsiniz. Ancak şunu göz önünde bulundurmakta fayda var; siz havalandırmada kalmaya veya saklanmaya devam ettiğiniz sürece diğer bir kişiyi öldürmeniz için gerekli olan bekleme sürenizde bir azalma olmaz.

Kaçarken O2 veya Reaktörü sabote etmek birden fazla insanı ters yöne yönlendirmek ve dikkat çekmemek için kullanılabilir. Sabotaj ışıkları sayesinde o bölgeden çıkarken görülme olasılığınız azalmış olur. Buna alternatif olarak, her ne kadar riskli olsa da, ölüyü kendiniz bildirebilirsiniz. Yalnızca bunu çok sık yaparsanız dikkat çekebilirsiniz, o yüzden ara sıra yapmanız daha iyi olacaktır.