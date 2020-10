Bir grup astronotun içlerindeki hainleri bulmaya çalıştığı, 2020 yılının son aylarına damga vuran eğlenceli oyun Among Us, bildiğiniz gibi Google Play Store üzerinde ücretsiz, ancak PC sürümü Steam’de ücretli. Eğer Among Us oyununu PC üzerinde ücretsiz oynamak istiyorsanız neler yapmanız gerektiğini anlattık.

2020 yılının son aylarına doğru ilerlerken ilk önce birdenbire Fall Guys diye bir oyunla karşılaştık. Twitch ve YouTube’un bir nevi bitki örtüsü olan Fall Guys, tahtının tadını henüz tam çıkaramamışken ardından hepimizin hayatına bir oyun daha geldi ve herkes oynamaya başladı: Among Us, bir grup astronotun aralarındaki haini bulmaya çalıştığı bir oyun.

2018’de çıkan ve 2020’de popüler olmasıyla yapımcıları dahil herkesi şaşırtan Among Us, Google Play Store ve App Store gibi mobil platformlarında ücretsizken Steam platformunda 10,50 TL gibi bir fiyat etiketine sahip. Eğer Among Us’ı PC üzerinde nasıl ücretsiz oynayabileceğinizi merak ediyorsanız cevabı çok basit: Bir Android emülatörü olan Bluestacks. Gelin lafı daha fazla uzatmadan Among Us PC’de nasıl ücretsiz oynanır ona bakalım.

Among Us PC'de nasıl ücretsiz olarak oynanır?

Adım #1: Bluestacks Android emülatörünü indirin ve kurun.

Bluestacks Android emülatörünü indirin ve kurun. Adım #2: Kurulumu yaptıktan sonra Google Play Store hesabınızı girin.

Kurulumu yaptıktan sonra Google Play Store hesabınızı girin. Adım #3: Home sekmesinden Google Play Store’a girin ve Among Us yazarak aratın.

Home sekmesinden Google Play Store’a girin ve Among Us yazarak aratın. Adım #4: Among Us uygulamasına tıklayıp yükleyin.

Among Us uygulamasına tıklayıp yükleyin. Adım #5: İndirme tamamlandıktan sonra Among Us’ı PC’den ücretsiz olarak oynayabilirsiniz.

Adım #1: Bluestacks Android emülatörünü indirin ve kurun.

Buradan Among Us’ı PC’de ücretsiz oynamamıza yarayacak olan Android emülatörü Bluestacks’i bilgisayarınıza indirin ve kurun. Kurulumu yaparken ‘Gelişmiş Ayarlar’ seçeneğine tıklayarak uygulamayı yüklemek istediğiniz yeri seçebilirsiniz.

Adım #2: Kurulumu yaptıktan sonra Google Play Store hesabınızı girin.

Bluestacks Android emülatörünün bilgisayarınıza kurulumu tamamlandıktan sonra programı başlatın ve direkt olarak karşınıza gelen ekranda Google Play Store hesabınızı girin. Telefonunuzdaki hesabı buraya taşımak istemiyorsanız yeni bir hesap da oluşturabilirsiniz.

Adım #3: Home sekmesinden Google Play Store’a girin ve Among Us yazarak aratın.

Bluestacks’in Home sayfası, yani ana sayfasındayken ekranın sol üst köşesinde bulunan Google Play Store’a girin ve arama yerine Among Us yazın.

Adım #4: Among Us uygulamasına tıklayıp yükleyin.

Arama sayfasında en başta yer alan Among Us uygulamasına tıklayın. Açılan pencerede Among Us başlığının altındaki yeşil renkte bulunan ‘Yükle’ butonuna tıklayın, oyunun indirmesini başlatın ve indirme bitene kadar bekleyin.

Adım #5: İndirme tamamlandıktan sonra Among Us’ı PC’den ücretsiz olarak oynayabilirsiniz.

Among Us’ın Google Play Store sayfasından Yükle butonuna tıkladıktan ve indirme tamamlandıktan sonra, oyun hem Bluestacks üzerindeki ana sayfanıza hem de masaüstünüze kısayol olarak geliyor. Dilediğiniz yerden oyuna tıklayarak Among Us’ı PC’de ücretsiz olarak oynayabilirsiniz.

Among Us Bluestacks kontrolleri nedir?

Among Us’ın Steam versiyonunu herhangi bir şekilde oynadıysanız, kontrollerin sadece WASD tuşları ve fare imleci ile sınırlı olduğunu biliyorsunuzdur. Ancak bir Android emülatöründe Among Us oynamak biraz daha farklı kontrolleri de beraberinde getiriyor. Sandığınızın aksine bu kontroller daha zor değil, oyunu daha da kolaylaştırıyor.

Bluestacks üzerinde Among Us oynarken yine karakterimizi WASD tuşları ile hareket ettiriyor, bir görevi yapmak için yanına gelip Boşluk tuşuna basıyor, haritayı açmak için TAB tuşuna basıyor, Impostor’ken birini öldürmek için Q tuşuna basabiliyor ve havalandırmaya girmek için yine Boşluk tuşunu kullanabiliyorsunuz.

Böylelikle Among Us oyununu PC’de nasıl ücretsiz oynayabileceğinizi anlattığımız rehberimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Düşüncelerinizi ve önerilerinizi aşağıdaki yorumlar kısmında belirtmeyi lütfen unutmayın. Ayrıca resmi Telegram kanalımıza buradan abone olabilirsiniz.