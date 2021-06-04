Sosyal medya devi Facebook, geçtiğimiz dönemlerde eski ABD başkanı Donald Trump'ın sosyal medya hesaplarını kapatmış ve ne kadar kapalı kalacağını belirtmemişti. Şirket, bugünkü açıklamasında bu sürenin ne kadar olacağını ve sonrasında neler olacağını açıkladı.

Geçtiğimiz aylarda ciddi bir kaosun yaşandığı ABD'de eski Başkan Donald Trump, özellikle sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla tüm dünyanın gündemine oturmuştu. Twitter da dahil olmak üzere tüm sosyal medya hesaplarından kışkırtıcı ve halkı kaosa sürükleyici paylaşımlarda bulunan eski Başkan, bu paylaşımlarının sonucu olaraksa tüm sosyal ağlardan yasaklanmıştı.

Facebook, geçtiğimiz ay Donald Trump’ın Facebook ve Instagram hesaplarının bir süre daha kapalı kalacağını ve 6 ay içerisinde bu konunun yeniden görüşüleceğini açıklamıştı. Bugünse şirket kararını verdi ve görünen o ki, Donald Trump sosyal medya hesaplarından bir süre daha uzak kalacak.

Donald Trump’a Facebook 2 yıl daha yok:

Facebook, bugün yaptığı açıklamada Donald Trump'ın şirketlerinde bulunan hesaplarının yasağının en az 2 yıl boyunca kaldırılmayacağını belirtti. İki yılın ardından şirketin uzmanları ile tekrar görüşülüp Donald Trump’ın “Toplum için risk taşıyıp taşımadığı” konusunda karar verilecek.

Facebook’un Uluslararası İlişkiler ekibinin Müdür Yardımcısı olan Nick Clegg, iki yıllık sürenin “Bay Trump’ın ve diğerlerinin yaptıkları ihlalleri düşünmeleri ve ileride bunları tekrarlamamaları gerektiğini” anlamaları için yeterli olacağını söyledi.

Bazı Trump destekçilerinin Facebook’a “Eski ABD Başkanı'na haksız muamele yapıldığı” iddiası ile e-postalar attığı ve bu maillerin sonucunda “Yasaklamanın tekrar değerlendirileceğini” açıklanmıştı.

Facebook bugünkü açıklamasında ayrıca bu konuya da yer verdi. Açıklamada “Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarına sahip olan şirketimizin doğruyu ve yanlışı ayırması için belli başlı sert ve katı kuralları olması şart. Bu kuralların sonucundaki yasaklamalar şirket politikamıza uygun şekilde uygulanmıştır” denildi.