Among Us, Pornhub Aramalarında Zirveye Oynadı

Son dönemde birden çok popüler bir oyun olmaya başlayan Among Us, garip bir şekilde Pornhub’da da en çok arananlara girdi. Hiç de cinsel bir yanı olmayan oyun, Pornhub’da tek bir günde 700 bin kez arandı.

İlk olarak 2018 yılında çıkış yapan, ancak asıl popülerliğini 2020’de kazanan Among Us, şu sıralar gerek yayıncılar gerekse de oyuncular tarafından çok fazla oynanıyor. Bu bağımsız oyunun hızlı popülerliği son derece garip yerlerde de dikkat çekmiş gibi görünüyor. Yeni keşfedilmeye başlayan oyun, hayranların Pornhub’da Among Us’ı daha fazla aramasını sağladı.

Bir oyunun Pornhub gibi yetişkin içerikli sitelerde arandığını daha önce de gördük, ancak bu oyunlar genelde Overwatch, The Witcher gibi gerçekçi grafiklere sahip oyunlar oluyordu. Pornhub’ın 2019’da yayınladığı bir raporda, video oyunlarının yetişkin içerik sitesinde en fazla aranan içeriklerden olduğu açıklanmıştı. Asıl farklı nokta ise Among Us’ın bir yetişkin içerikli sitede aranacak grafiklere sahip olmaması.

Bir günde 700 bin kez arandı

Cinsiyetsiz, belirli bir formu dahi bulunmayan karakterlere sahip Among Us, 16 Eylül’de Pornhub’da 693.820 kez arandı. Bu günün dışında da eylül ayının genel ortalamasında 115.000 kez aranan oyun ismi, oyuncuların Among Us’ın çeşitli parodilerini merak ettiğini gösteriyor. 16 Eylül’de yetişkin içerikli sitede en çok yapılan arama “Among Us” olurken, ayın geri kalanında da pek çok oyunun aramasını geçmeyi başardı. Oyun günlük 115.000 aramayla Overwatch’ı geride bırakırken, günde 130.000 arama yapılan Fortnite’ın gerisinde kaldı.

Among Us, 2018’de üç kişilik bir geliştirici ekibi olan InnterSloth tarafından piyasaya sürüldü. 2019’da bir dizi küçük ve orta ölçekli Twitch yayıncısı tarafından keşfedilen oyun, asıl çıkışını ise 2020 yazının sonlarına doğru yaptı. Peki sizce Among Us’ın Pornhub gibi yetişkin içerikli bir sitede bu kadar aranmasının ne gibi sebebi olabilir? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.