Anadolu Farm'ın Kurucusu İçin Rekor Hapis Cezası İstendi

Çiftlik Bank benzeri bir oluşum olarak Kayseri'de kurulan Anadolu Farm oluşumunda, yöneticiler için istenilen cezalar belli oldu. Oluşumun kurucusu İsa Karademir'e istenilen ceza ise en az 1.500 yıl.

Kayseri'de 1.5 yıl önce kurulan ve Çiftlik Bank benzeri bir oluşum olan Anadolu Farm, en az 90 milyon TL'lik vurgun yapmıştı. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın banka hesaplarına bloke koymasıyla başlayan süreç, ekibin tutuklanmasıyla tamamlanmıştı. Oluşumun kurucusu olan İsa Karademir için ceza istemi belli oldu. İsa Karademir'in kurucu, 4 kişininse yönetici olduğu toplamda 41 zanlı bulunan Anadolu Farm oluşumu için istenen cezalar şöyle;

Suç işlemek için örgüt kurmak, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama gibi suçlamaların yöneltildiği zanlıların başındaki isim İsa Karademir için, 1.560 yıldan 3.900 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamenin ardından davanın görülmeye başlanması bekleniyor.

Sadece bununla da sınırlı kalmayan İsa Karademir ve ekibi için ayrı bir iddianame daha hazırlandığı, bu iddianamenin ise 3.172 kişiye karşı yapılmış olan nitelikli dolandırıcılık suçunu konu edindiği belirtildi. Bu iddianame ile istenen cezalar şimdilik belli değil fakat yine 4 haneli rakamların yer aldığı cezalarla karşılaşmamız mümkün gibi görünüyor.