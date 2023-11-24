Anadolujet, yeniden markalaşma yoluna gitti. THY bünyesinde kalmaya devam eden firma, artık AJet olarak anılacak. Uçakların boyası da değişecek.

Türk Hava Yolları (THY) tarafından kurulan ve nispeten uygun fiyatlı uçuş imkânı sunması ile vatandaşların sıklıkla tercih ettikleri Anadolujet, yeniden markalaşma yoluna gitti. Alınan karar doğrultusunda artık "AJet" olarak anılacak firma, merkez havalimanını da Sabiha Gökçen olarak belirledi.

Sabiha Gökçen, geçmişte Pegasus tarafından merkez olarak kullanılıyordu. Pegasus da tıpkı Anadolujet gibi nispeten uygun fiyatlı oluşu ile biliniyordu. Havalimanı, artık Pegasus ile birlikte AJet'in de merkezi hâline gelmiş oldu. AJet'in kararı, Sabiha Gökçen'deki yoğunluğu artıracak gibi görünüyor.

Logosu ve uçak boyamaları da değişti

*AJet logosu.

Anadolujet'in yeniden markalaşma süreci, firmanın logosunun ve uçak boyalarının da değişmesine yol açtı. Marka artık, Anadolujet döneminden kalma kırmızı rengi kullanmayacak. Logoda sadece mavi renk tonları bulunacak. Bu değişim, uçak boyalarında da kendini gösterecek.

Anadolujet'in AJet olarak yeniden markalaşması, şirketin THY bünyesinden çıktığı anlamına gelmiyor. AJet için kurulan yeni şirket de yüzde 100 THY iştiraki.

Yapılan açıklamalara göre AJet, önümüzdeki yılın ilk çeyreği itibarıyla gökyüzü ile buluşacak.