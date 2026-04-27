Tümü Webekno
Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Sektörel Haberler ve İçerikler

Tesla, Elon Musk'a 56 Milyar Dolar Maaş Vermek İçin Resmen Başvurdu

Tesla, Elon Musk’ın 2018’de onaylanan dev maaş paketini uygulamak için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna başvurdu. Başvuru, Musk’a yüz milyonlarca Tesla hissesinin verilmesini kapsarken paketin bugünkü değeri 100 milyar doları aşmış durumda.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Tesla ile Elon Musk arasında yıllardır konuşulan dev maaş paketi konusunda artık resmî aşamaya geçildi. Şirket, Musk’a 2018’de onaylanan performans ödülünü vermek için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna yani SEC’e yeni bir başvuru yaptı.

Söz konusu paket kamuoyunda uzun süredir 56 milyar dolarlık maaş paketi olarak biliniyordu. Ancak işin ilginç kısmı şu: Tesla hisselerinin bugünkü değeri hesaba katıldığında bu paketin toplam karşılığı artık 100 milyar doların da üzerine çıkmış durumda.

İçerikten Görseller

Tesla, Elon Musk'a 56 Milyar Dolar Maaş Vermek İçin Resmen Başvurdu
Tesla, Musk’a yüz milyonlarca hisse vermenin yolunu açıyor

Tesla’nın yaptığı S-8 başvurusunda Elon Musk’a verilebilecek 303.960.630 adet Tesla hissesi kayıt altına alındı. Yani bu başvuru, doğrudan Musk’a nakit ödeme yapılacağı anlamına gelmiyor; şirket, CEO’suna devasa büyüklükte bir hisse paketinin kapısını aralıyor.

Bu ödeme paketi aslında yeni değil. Tesla, 2018’de Musk için tamamen performansa bağlı bir plan hazırlamıştı. Plana göre Musk’ın bu hisseleri alabilmesi için Tesla’nın piyasa değeri ve finansal performansında çok büyük hedeflere ulaşması gerekiyordu. Şirket, bu hedeflerin tamamlandığını savunuyor.

Mahkeme süreci paketi yıllarca belirsiz hâle getirmişti

Elon Musk’ın maaş paketi, Tesla hissedarlarından birinin açtığı dava nedeniyle yıllarca tartışma konusu olmuştu. Delaware’de görülen davada, şirket yönetiminin bu paketi onaylarken Musk karşısında yeterince bağımsız davranıp davranmadığı sorgulanmıştı.

Daha önce mahkeme paketi iptal etmiş, bu da Tesla ve Musk cephesinde büyük bir belirsizlik yaratmıştı. Son gelişmelerin ardından Tesla, 2018’deki dev paketi uygulamaya koymak için resmî başvuruyu yaptı ve böylece yıllardır süren dosyada en kritik adımlardan biri atılmış oldu.

Elon Musk hisseleri hemen satamayacak

Bu başvuru, Elon Musk’ın hisseleri hemen alıp satabileceği anlamına gelmiyor. Paket kapsamında Musk’ın belirli koşulları yerine getirmesi gerekiyor. Bunların en önemlisi, Musk’ın 2028’e kadar Tesla’da üst düzey görevde kalma şartı.

Ayrıca hisseler için önemli bir satış kısıtlaması da bulunuyor. Musk’ın bu hisseleri, vergi gibi belirli istisnalar dışında 5 yıl boyunca elinde tutması gerekiyor. Tesla bu şartlarla, büyük ölçekli hisse satışlarının şirket üzerindeki etkisini sınırlamayı amaçlıyor.

Sektörel Haberler ve İçerikler Kategorisinde En Çok Okunanlar

Apple'da Tarihi Gün: Tim Cook CEO'luk Görevinden Ayrıldı, Yeni CEO'nun Kim Olduğu Açıklandı

Apple'da Tarihi Gün: Tim Cook CEO'luk Görevinden Ayrıldı, Yeni CEO'nun Kim Olduğu Açıklandı

Steve Jobs Yıllar Önce Şirketin #2 Numaralı Çalışanıyken Neden Numarasını #0 Olarak Değiştirdi?

Steve Jobs Yıllar Önce Şirketin #2 Numaralı Çalışanıyken Neden Numarasını #0 Olarak Değiştirdi?

Tim Cook, Apple CEO'suyken Yaptığı İlk Büyük Hatasını Açıkladı

Tim Cook, Apple CEO'suyken Yaptığı İlk Büyük Hatasını Açıkladı

ABD Ordusuna Yapay Zeka Üreten Palantir'den Tüm Teknoloji Dünyasına Çağrı Ordu, Tüfek Üretmemizi İsterse Tüfek Üretmeliyiz

ABD Ordusuna Yapay Zeka Üreten Palantir'den Tüm Teknoloji Dünyasına Çağrı Ordu, Tüfek Üretmemizi İsterse Tüfek Üretmeliyiz

Apple'ı Tarihinde İlk Kez Bir Donanım Mühendisi Yönetecek: İşte Geçmişten Bugüne Apple CEO'ları ve Uzmanlık Alanları...

Apple'ı Tarihinde İlk Kez Bir Donanım Mühendisi Yönetecek: İşte Geçmişten Bugüne Apple CEO'ları ve Uzmanlık Alanları...

SpaceX, ABD Tarihinin En Büyük Silah Programına Dahil Oldu

SpaceX, ABD Tarihinin En Büyük Silah Programına Dahil Oldu

PTT'nin Hacklendiği İddia Edildi: Ortaya Atılan Detaylar Korkutucu

PTT'nin Hacklendiği İddia Edildi: Ortaya Atılan Detaylar Korkutucu

Apple'ın Yeni CEO'su John Ternus Ne Kadar Maaş Alacak?

Apple'ın Yeni CEO'su John Ternus Ne Kadar Maaş Alacak?

Tesla Elon Musk

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Toplam Fiyatı 1.140 TL Olan 4 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Toplam Fiyatı 1.140 TL Olan 4 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

600 Kilometre Menzilli Hyundai IONIQ V Tanıtıldı

600 Kilometre Menzilli Hyundai IONIQ V Tanıtıldı

Fiat'ın Egea Yerine Türkiye'de Üreteceği Yeni Otomobilin Yeni Fotoğrafları Ortaya Çıktı: İşte Muhtemel Özellikleri

Fiat'ın Egea Yerine Türkiye'de Üreteceği Yeni Otomobilin Yeni Fotoğrafları Ortaya Çıktı: İşte Muhtemel Özellikleri

Gang of Dragon'ın Geliştiricisi YouTube Kanalını ve Tüm Videolarını Sildi!

Gang of Dragon'ın Geliştiricisi YouTube Kanalını ve Tüm Videolarını Sildi!

135 TL Değerindeki Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

135 TL Değerindeki Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

DJI, Yeni Drone Serisini Tanıttı: Karşınızda Yeni Başlayanlar İçin Müthiş Özellikler Sunan DJI Lito 1 ve Lito X1

DJI, Yeni Drone Serisini Tanıttı: Karşınızda Yeni Başlayanlar İçin Müthiş Özellikler Sunan DJI Lito 1 ve Lito X1

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com