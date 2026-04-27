Tesla, Elon Musk’ın 2018’de onaylanan dev maaş paketini uygulamak için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna başvurdu. Başvuru, Musk’a yüz milyonlarca Tesla hissesinin verilmesini kapsarken paketin bugünkü değeri 100 milyar doları aşmış durumda.

Tesla ile Elon Musk arasında yıllardır konuşulan dev maaş paketi konusunda artık resmî aşamaya geçildi. Şirket, Musk’a 2018’de onaylanan performans ödülünü vermek için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna yani SEC’e yeni bir başvuru yaptı.

Söz konusu paket kamuoyunda uzun süredir 56 milyar dolarlık maaş paketi olarak biliniyordu. Ancak işin ilginç kısmı şu: Tesla hisselerinin bugünkü değeri hesaba katıldığında bu paketin toplam karşılığı artık 100 milyar doların da üzerine çıkmış durumda.

Tesla, Musk’a yüz milyonlarca hisse vermenin yolunu açıyor

Tesla’nın yaptığı S-8 başvurusunda Elon Musk’a verilebilecek 303.960.630 adet Tesla hissesi kayıt altına alındı. Yani bu başvuru, doğrudan Musk’a nakit ödeme yapılacağı anlamına gelmiyor; şirket, CEO’suna devasa büyüklükte bir hisse paketinin kapısını aralıyor.

Bu ödeme paketi aslında yeni değil. Tesla, 2018’de Musk için tamamen performansa bağlı bir plan hazırlamıştı. Plana göre Musk’ın bu hisseleri alabilmesi için Tesla’nın piyasa değeri ve finansal performansında çok büyük hedeflere ulaşması gerekiyordu. Şirket, bu hedeflerin tamamlandığını savunuyor.

Mahkeme süreci paketi yıllarca belirsiz hâle getirmişti

Elon Musk’ın maaş paketi, Tesla hissedarlarından birinin açtığı dava nedeniyle yıllarca tartışma konusu olmuştu. Delaware’de görülen davada, şirket yönetiminin bu paketi onaylarken Musk karşısında yeterince bağımsız davranıp davranmadığı sorgulanmıştı.

Daha önce mahkeme paketi iptal etmiş, bu da Tesla ve Musk cephesinde büyük bir belirsizlik yaratmıştı. Son gelişmelerin ardından Tesla, 2018’deki dev paketi uygulamaya koymak için resmî başvuruyu yaptı ve böylece yıllardır süren dosyada en kritik adımlardan biri atılmış oldu.

Elon Musk hisseleri hemen satamayacak

Bu başvuru, Elon Musk’ın hisseleri hemen alıp satabileceği anlamına gelmiyor. Paket kapsamında Musk’ın belirli koşulları yerine getirmesi gerekiyor. Bunların en önemlisi, Musk’ın 2028’e kadar Tesla’da üst düzey görevde kalma şartı.

Ayrıca hisseler için önemli bir satış kısıtlaması da bulunuyor. Musk’ın bu hisseleri, vergi gibi belirli istisnalar dışında 5 yıl boyunca elinde tutması gerekiyor. Tesla bu şartlarla, büyük ölçekli hisse satışlarının şirket üzerindeki etkisini sınırlamayı amaçlıyor.