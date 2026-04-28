PlayStation'da 'Büyük Oyunlar Büyük Fırsatlar' İndirimleri Başladı: İşte Toplam 17 Bin TL Tasarruf Edebileceğiniz 20 Oyun!

PlayStation Store'da 'Büyük Oyunlar Büyük Fırsatlar' indirimleri başladı. Kampanya kapsamında birçok büyük ve önemli oyunda indirimler sunuluyor.

Barış Bulut

Sony, PlayStation Store’da düzenli olarak indirim kampanyalarıyla karşımıza çıkıyor. Şimdi ise büyük oyunları kapsayan yeni bir indirim dönemi olan "Büyük Oyunlar Büyük Fırsatlar" indirimleri başlamış durumda.

Büyük Oyunlar Büyük Fırsatlar indirimleri kapsamında PlayStation'ın özel oyunları dâhil olmak üzere büyük indirimler sunuluyor. Eğer yeni bir oyun arayışındaysanız bu kampanyaya kesinlikle göz atmanızı öneriyoruz.

Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı
REANIMAL 1.749 TL 1.399,20 TL (-%20)
Nioh 3 3.449 TL 2.759,20 TL (-%20)
Anno 117: Pax Romana 2.099 TL 1.574,25 TL (-%25)
METAL GEAR SOLID DELTA: SNAKE EATER 3.449 TL 2.069,40 TL (-%40)
Hollow Knight: Silksong 849 TL 679,20 TL (-%20)
Crash Bandicoot 4: It's About Time 999 TL 499,50 TL (-%50)
DARK SOULS III 3.249 TL 1.624,50 TL (-%50)
God of War 849 TL 424,50 TL (-%50)
Dead by Daylight 1.299 TL 519,60 TL (-%60)
Assassin's Creed Odyssey - GOLD EDITION 669 TL 133,80 TL (-%80)
Spyro Reignited Trilogy 2.299 TL 804,65 TL (-%65)
Medieval Dynasty 1.199 TL 599,50 TL (-%50)
Dragon's Dogma 2 2.599 TL 1.039,60 TL (-%60)
Need for Speed Heat 3.499 TL 349,90 TL (-%90)
Bloodborne 849 TL 424,50 TL (-%50)
TEKKEN 7 1.049 TL 209,80 TL (-%80)
Cult of the Lamb 875 TL 656,25 TL (-%25)
SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide 1.749 TL 1.224,30 TL (-%30)
Alan Wake 2 1.099 TL 329,70 TL (-%70)
MLB The Show 26 2.999 TL 2.129,29 TL (-%29)

PlayStation 'Büyük Oyunlar Büyük Fırsatlar' indirimlerinde fiyatı düşen tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

