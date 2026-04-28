PlayStation'da 'Büyük Oyunlar Büyük Fırsatlar' İndirimleri Başladı: İşte Toplam 17 Bin TL Tasarruf Edebileceğiniz 20 Oyun!

Sony, PlayStation Store’da düzenli olarak indirim kampanyalarıyla karşımıza çıkıyor. Şimdi ise büyük oyunları kapsayan yeni bir indirim dönemi olan "Büyük Oyunlar Büyük Fırsatlar" indirimleri başlamış durumda.
Büyük Oyunlar Büyük Fırsatlar indirimleri kapsamında PlayStation'ın özel oyunları dâhil olmak üzere büyük indirimler sunuluyor. Eğer yeni bir oyun arayışındaysanız bu kampanyaya kesinlikle göz atmanızı öneriyoruz.
İçerikten Görseller
PlayStation 'Büyük Oyunlar Büyük Fırsatlar' indirimleri
|Oyun
|Normal Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|REANIMAL
|1.749 TL
|1.399,20 TL (-%20)
|Nioh 3
|3.449 TL
|2.759,20 TL (-%20)
|Anno 117: Pax Romana
|2.099 TL
|1.574,25 TL (-%25)
|METAL GEAR SOLID DELTA: SNAKE EATER
|3.449 TL
|2.069,40 TL (-%40)
|Hollow Knight: Silksong
|849 TL
|679,20 TL (-%20)
|Crash Bandicoot 4: It's About Time
|999 TL
|499,50 TL (-%50)
|DARK SOULS III
|3.249 TL
|1.624,50 TL (-%50)
|God of War
|849 TL
|424,50 TL (-%50)
|Dead by Daylight
|1.299 TL
|519,60 TL (-%60)
|Assassin's Creed Odyssey - GOLD EDITION
|669 TL
|133,80 TL (-%80)
|Spyro Reignited Trilogy
|2.299 TL
|804,65 TL (-%65)
|Medieval Dynasty
|1.199 TL
|599,50 TL (-%50)
|Dragon's Dogma 2
|2.599 TL
|1.039,60 TL (-%60)
|Need for Speed Heat
|3.499 TL
|349,90 TL (-%90)
|Bloodborne
|849 TL
|424,50 TL (-%50)
|TEKKEN 7
|1.049 TL
|209,80 TL (-%80)
|Cult of the Lamb
|875 TL
|656,25 TL (-%25)
|SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide
|1.749 TL
|1.224,30 TL (-%30)
|Alan Wake 2
|1.099 TL
|329,70 TL (-%70)
|MLB The Show 26
|2.999 TL
|2.129,29 TL (-%29)
PlayStation 'Büyük Oyunlar Büyük Fırsatlar' indirimlerinde fiyatı düşen tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.