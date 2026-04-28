Epic Games'te 'Epic İndirimleri' Başladı (Kaçırmamanız Gereken Oyunları Sizler İçin Derledik)

Epic Games'te birçok büyük oyunun indirime girdiği Epic İndirimleri nihayet başladı. Peki hangi oyunlar indirime girdi?
Steam'in 2023'ün Kasım ayında TL desteğini kesip dolar ile satış yapmaya başlamasından bu yana ülkemizde PC tarafında oyunlara en uygun fiyatlarla ulaşabileceğimiz nadir yerlerden biri de Epic Games olmuştu. Oyunların hâlâ TL olarak satılıyor olması bir yana büyük indirim dönemleri ile birlikte çok daha uygun fiyatlar görebiliyoruz.
Bugün başlayan Epic İndirimleri de bu indirim dönemlerinden biri ve birçok oyunda %95'e varan indirimler mevcut. Epic İndirimleri, 7 Mayıs TSİ 18.00'a kadar sürecek.
|Oyun
|Eski Fiyat
|Yeni Fiyat
|Dead by Daylight
|599 TL
|239,60 TL (-%60)
|Sherlock Holmes Chapter One Deluxe Edition
|2.450 TL
|245 TL (-%90)
|Clair Obscur: Expedition 33 - Deluxe Edition
|960 TL
|768 TL (-%20)
|Dying Light 2 Stay Human Digital Extras Edtiion
|1.883 TL
|470,75 TL (-%75)
|Dying Light Definitive Edition
|984 TL
|196,80 TL (-%80)
|Battlefield 1 Revolution
|1.499,99 TL
|74,99 TL (-%95)
|Need for Speed Heat Deluxe Edition
|2.599,99 TL
|259,99 TL (-%90)
|Overcooked! 2 - Gourmet Edition
|90 TL
|22,50 TL (-%75)
|RIDE 5
|2.149 TL
|429,80 TL (-%80)
|Sherlock Holmes The Awakened - Premium Edition
|2.200 TL
|220 TL (-%90)
|The Sinking City Remastered - Deluxe Edition
|2.500 TL
|375 TL (-%85)
|MotoGP 21
|879 TL
|131,85 TL (-%85)
|Blasphemous - Digital Deluxe Edition
|78,39 TL
|15,67 TL (-%80)
|Battlefield V Definitive Edition
|499,99 TL
|24,99 TL (-%95)
|HOT WHEELS UNLEASHED
|1.399 TL
|209,85 TL (-%85)
|Battlefield 2042
|599,99 TL
|29,99 TL (-%95)
|Unravel Two
|719,99 TL
|179,99 TL (-%75)
|Sifu Digital Deluxe Edition
|451 TL
|112,75 TL (-%75)
|REMATCH - ELITE EDITION
|1.000 TL
|600 TL (-%40)
|Need for Speed Most Wanted
|719,99 TL
|179,99 TL (-%75)
Epic İndirimleri kapsamında indirime giren oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.