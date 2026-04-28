Epic Games'te 'Epic İndirimleri' Başladı (Kaçırmamanız Gereken Oyunları Sizler İçin Derledik)

Epic Games Store'da yılın büyük indirimlerinden biri olan 'Epic İndirimleri' başladı.

Barış Bulut

Epic Games'te birçok büyük oyunun indirime girdiği Epic İndirimleri nihayet başladı. Peki hangi oyunlar indirime girdi?

Steam'in 2023'ün Kasım ayında TL desteğini kesip dolar ile satış yapmaya başlamasından bu yana ülkemizde PC tarafında oyunlara en uygun fiyatlarla ulaşabileceğimiz nadir yerlerden biri de Epic Games olmuştu. Oyunların hâlâ TL olarak satılıyor olması bir yana büyük indirim dönemleri ile birlikte çok daha uygun fiyatlar görebiliyoruz.

İçerikten Görseller

2

Bugün başlayan Epic İndirimleri de bu indirim dönemlerinden biri ve birçok oyunda %95'e varan indirimler mevcut. Epic İndirimleri, 7 Mayıs TSİ 18.00'a kadar sürecek.

2

Oyun Eski Fiyat Yeni Fiyat
Dead by Daylight 599 TL 239,60 TL (-%60)
Sherlock Holmes Chapter One Deluxe Edition 2.450 TL 245 TL (-%90)
Clair Obscur: Expedition 33 - Deluxe Edition 960 TL 768 TL (-%20)
Dying Light 2 Stay Human Digital Extras Edtiion 1.883 TL 470,75 TL (-%75)
Dying Light Definitive Edition 984 TL 196,80 TL (-%80)
Battlefield 1 Revolution 1.499,99 TL 74,99 TL (-%95)
Need for Speed Heat Deluxe Edition 2.599,99 TL 259,99 TL (-%90)
Overcooked! 2 - Gourmet Edition 90 TL 22,50 TL (-%75)
RIDE 5 2.149 TL 429,80 TL (-%80)
Sherlock Holmes The Awakened - Premium Edition 2.200 TL 220 TL (-%90)
The Sinking City Remastered - Deluxe Edition 2.500 TL 375 TL (-%85)
MotoGP 21 879 TL 131,85 TL (-%85)
Blasphemous - Digital Deluxe Edition 78,39 TL 15,67 TL (-%80)
Battlefield V Definitive Edition 499,99 TL 24,99 TL (-%95)
HOT WHEELS UNLEASHED 1.399 TL 209,85 TL (-%85)
Battlefield 2042 599,99 TL 29,99 TL (-%95)
Unravel Two 719,99 TL 179,99 TL (-%75)
Sifu Digital Deluxe Edition 451 TL 112,75 TL (-%75)
REMATCH - ELITE EDITION 1.000 TL 600 TL (-%40)
Need for Speed Most Wanted 719,99 TL 179,99 TL (-%75)

Epic İndirimleri kapsamında indirime giren oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Oyun Kategorisinde En Çok Okunanlar

Toplam Fiyatı 1.140 TL Olan 4 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Toplam Fiyatı 1.140 TL Olan 4 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

135 TL Değerindeki Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

135 TL Değerindeki Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Yeni CS2 Güncellemesi Ortalığı Karıştırdı: FPS'ler Uçtu, Silah Bug'ı Kanser Etti

Yeni CS2 Güncellemesi Ortalığı Karıştırdı: FPS'ler Uçtu, Silah Bug'ı Kanser Etti

[Mayıs 2026] PlayStation Plus’tan Kaldırılacak Oyunlar Açıklandı

[Mayıs 2026] PlayStation Plus’tan Kaldırılacak Oyunlar Açıklandı

Gang of Dragon'ın Geliştiricisi YouTube Kanalını ve Tüm Videolarını Sildi!

Gang of Dragon'ın Geliştiricisi YouTube Kanalını ve Tüm Videolarını Sildi!

PC Game Pass ve Xbox Game Pass Ultimate Fiyatına Dev İndirim Geldi (Ama Büyük Bir Kayıp Var)

PC Game Pass ve Xbox Game Pass Ultimate Fiyatına Dev İndirim Geldi (Ama Büyük Bir Kayıp Var)

Assassin's Creed Black Flag Resynced Daha Tanıtılmadan Sızdı: İşte Ekran Görüntüleri ve Yeni Fragmandan Kısa Bir Kesit! [Video]

Assassin's Creed Black Flag Resynced Daha Tanıtılmadan Sızdı: İşte Ekran Görüntüleri ve Yeni Fragmandan Kısa Bir Kesit! [Video]

GTA 6 İçin Sevindirici Haber: Çıkış Tarihi Netleşti, Erteleme Yok!

GTA 6 İçin Sevindirici Haber: Çıkış Tarihi Netleşti, Erteleme Yok!

most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Toplam Fiyatı 1.140 TL Olan 4 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Toplam Fiyatı 1.140 TL Olan 4 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Sadece 9 Dakikada Tam Şarj Olabilen Yeni BYD Atto 3 Tanıtıldı

Sadece 9 Dakikada Tam Şarj Olabilen Yeni BYD Atto 3 Tanıtıldı

Fiat'ın Egea Yerine Türkiye'de Üreteceği Yeni Otomobilin Yeni Fotoğrafları Ortaya Çıktı: İşte Muhtemel Özellikleri

Fiat'ın Egea Yerine Türkiye'de Üreteceği Yeni Otomobilin Yeni Fotoğrafları Ortaya Çıktı: İşte Muhtemel Özellikleri

600 Kilometre Menzilli Hyundai IONIQ V Tanıtıldı

600 Kilometre Menzilli Hyundai IONIQ V Tanıtıldı

A101, Uygun Fiyata 58 İnç Crystal 4K Samsung Televizyon Satacak

A101, Uygun Fiyata 58 İnç Crystal 4K Samsung Televizyon Satacak

GTA 6 Geliştiricisi, Oyunu Sızdıran Gazeteciyle Laf Dalaşına Girdi: Projemize ve Şirketimize Burnunu Sokma!

GTA 6 Geliştiricisi, Oyunu Sızdıran Gazeteciyle Laf Dalaşına Girdi: Projemize ve Şirketimize Burnunu Sokma!

