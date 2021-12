Instagram’da 274 milyon takipçiye sahip olan Kim Kardashian, geçtiğimiz gün paylaştığı hikâyelerde tonlarca Spider-Man: No Way Home spoilerına yer verdi. Kardashian’ın bu hareketi sonrası tepkiler gecikmedi.

Uzunca bir süredir yolunu gözlediğimiz Spider-Man: No Way Home, en sonunda 17 Aralık tarihinde tüm dünyada gösterime girmişti. Fakat bu gösterim öncesinde gerçekleşen filmin galası, filmi bekleyen herkesin birkaç günlüğüne sosyal medyaya girememesini sağlamıştı. Spoilerlardan kaçalım derken şekilden şekile girdiğimiz günler geçmiş, birçoğumuz filmi seyretmiş olsak da halen filmi seyretmeyenlerin olduğunu unutmamak gerekiyor.

Fakat bu hataya düşen bir isim oldu, ve bu isim fazlasıyla da büyük bir isimdi. Dünyanın en ünlü modellerinden birisi olan, Instagram’da 274 milyon takipçiye sahip olan Kim Kardashian, geçtiğimiz günlerde kendi özel sinemasında Spider-Man: No Way Home’u izledi. Fakat kendisi filmi izlemekle kalmadı, film boyunca Instagram’da hikâyeler paylaşarak filmin bazı parçalarını ve fazlasıyla da önemli parçalarını takipçileriyle paylaştı.

Her yerden kaçmayı başarıp en beklenmedik yerden spoiler yemek

Kim Kardashian’ın paylaştığı parçalar arasında filmin sonu bile bulunuyordu. Haliyle bu hikâyeyi gören Kim Kardashian’ın takipçileri veya takipçisi olmayan herkes, Kardashian’a kin kusmaya başladı. Film çıktıktan sonra bile Spider-Man: No Way Home spoilerlarından uzak kalmayı başaran pek çok kişi, Kardashian’ın bu ufak sürpriziyle filmin sonunu görmüş oldu.

Kim Kardashian’ın paylaşımlarını gören birçok kişi, Twitter’da “Spoiler yememek için Kim Kardashian’ın hikâyelerini açmayın!” ve “Spider-Man için sosyal medyada pek çok yerden spoiler yiyeceğimi düşünüyordum, ama Kardashian’ın hikâyesinde beklemiyordum.” gibi paylaşımlarda bulundu. Bu paylaşımlardan bazıları şu şekildeydi:

"Kim Kardashian gelişigüzel bir şekilde hikâyesinde Spider-Man spoilerları paylaşırken"

"En sonunda Kim Kardashian Instagram'dan spoiler versin diye TikTok ve Twitter'da Spider-Man: No Way Home spoilerlarından kaçmak için bir haftamı harcadım."

"Kim Kardashian'ı takip bile etmiyorum ve hikâyelerini izlemeye karar verdiğin an Spider-Man'in tüm spoilerını yiyorum. Kimseden bu kadar nefret etmemiştim.

"Tüm bu insanlar içinde Kim Kardashian'dan Spider-Man: No Way Home spoilerı yedim. Onu Instagram'da hastalıklı merakımdan takip ediyorum ve bu bana geri tepti. COVID yüzünden filmin dijitalini bekliyordum. Şu an çok sinirliyim."