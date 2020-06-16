Android 11 ile AirDrop Benzeri Bir Paylaşım Özelliği Geliyor

ABD merkezli yazılım devi Google’ın yeni Android işletim sistemi sürümüne yönelik detaylar ortaya çıktı. Android 11 sürümünde Android cihazlarda Apple’ın AirDrop özelliğine benzer bir yenilikle karşılaşabiliriz.

Bugün Android'in 11'de karşımıza gelecek bazı yenilikler ortaya çıktı. Bu hafta paylaşılan videolar ve blog paylaşımlarının tamamı, bir sonraki Android sürümünün odak noktası olan ‘İnsanlar & Kimlik’ hakkındaydı. Yayınlanan videolardan birinde Facebook Messenger benzeri sohbet balonlarına dair detaylar ortaya çıkarken Android 11’de görmeyi beklediğimiz AirDrop benzeri paylaşım özelliği olan ‘Nearby’ hakkında da bazı detaylar geldi.

ABD merkezli teknoloji devi Google, geçtiğimiz birkaç aydır Apple cihazlarında bulunan AirDrop benzeri bir özellik üzerinde çalışıyor. Böylelikle kullanıcılar yakın mesafedeki diğer kullanıcılarla dosyaları ve bağlantıları kolaylıkla paylaşabilecekler. Selefi Android Beam’e oldukça benzeyen bu özelliğe ilk olarak ‘Fast Share’ adının verilmesi planlanıyordu fakat firma son olarak ‘Nearby Sharing’ adında karar kıldı diyebiliriz.

Android 11 ile sohbet balonları ana ekrana sabitlenebilecek:

Bugün yayınlanan 'yeni özellik' temalı videoda Android 11’in öne çıkan yenilikleri değerlendirilirken geliştiricilere de uygulamalarını bu yeniliklere nasıl entegre edebilecekleri hakkında bilgi veriliyor. Bir diğer yeniliğinse ekran görüntüsü paylaşma alanında olduğunu belirtelim. Ortaya çıkan görsellerde ekran görüntüsünü paylaş seçeneğine tıkladığınızda karşınıza en sık görüşülen 4 kişinin profili çıkıyor.

Yeni paylaşım özelliğinde ayrıca gönderdiğiniz içeriğin özetinin hemen altında bulunan ‘Kopyala’ seçeneğiyle içerikleri kopyalamanız oldukça kolay olacak diyebiliriz. Önceden paylaşım kısmında yalnızca bir simge olarak karşımıza çıkması beklenen ‘Nearby' özelliğinin son yapılan güncelleştirmelerle beraber sistem düzeyinde entegrasyona sahip olarak paylaşım alanının üstünde yer alması bekleniyor. Umarız bu yeni ve daha yetenekli paylaşım özelliği en kısa zamanda kullanıma sunulur. Son olarak ortaya çıkan görseller gösteriyor ki Android 11 ile birlikte desteklenen tüm uygulamaların sohbet balonlarını ana ekrana sabitlememiz mümkün olacak.

Teknoloji devi Google’ın AirDrop benzeri yeni paylaşım özelliğini ve bir sonraki sürümle gelmesi beklenen özellikleri nasıl buluyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın.