Android 11'in açık betasının yayınlamasıyla beraber gelen birçok yeniliği deneyimleme şansımız oldu. Bu yeniliklerden birisi ise Android 11 ile birlikte gelecek olan 'geri dönüşüm' özelliği olacak. Bu geri dönüşüm kutusu sayesine yanlışlıkla sildiğiniz belgeleri ve dosyaları artık geri getirebileceksiniz.

Yanlışlıkla bir dosyayı veya klasörü telefonunuzdan sildiğinizde artık panik yapmanıza gerek kalmayacak. Android 11 ile birlikte tüm Android işletim sistemi tabanlı akıllı telefonlara bir geri dönüşüm kutusu eklenecek. Bazı beta kullanıcılarının belirttiği üzere bu geri dönüşüm kutusu aslında Şubat ayında yayınlanan Android 11'in geliştirici versiyonunda mevcuttu. Fakat yapılan iyileştirmeler ile bu özellik artık iyice ön plana çıkmaya başladı.

Bu eklenecek olan geri dönüşüm kutusu, Windows bilgisayarlarda kullanılan 'Geri Dönüşüm Kutusu' ve Mac işletim sisteminde kullanılan 'Çöp Sepeti' klasörüyle aynı mantıkta çalışacak. Telefonunuzdan sildiğiniz her dosya, 30 gün boyunca bu çöp kutusunda saklanacak ve istediğiniz zaman bu dosyaları geri yükleyebileceksiniz. Bu geri dönüşüm özelliği Android 11'in getireceği en büyük yeniliklerden birisi olarak değerlendiriliyor. Çünkü önceki Android sürümlerinde eğer başka bir yerde yedeğiniz yoksa dâhili depolamadan sildiğiniz veriler sonsuza kadar yok oluyordu ve geri getirilemiyordu.

Silinen dosyalar birkaç dokunuş uzağınızda olacak:

Yapılan bu yenilik sayesinde artık kullanıcılar, kendilerine yeni bir depolama alanı edinene kadar silmek zorunda kaldıkları fotoğraflar, müzikler veya belgeler hakkında endişelenmek ve üzülmek zorunda kalmayacak. Geri dönüşüm kutusu sayesinde fazlalık olan dosyalar veya yanlışlıkla silinen verilen birkaç dokunuşla tekrar geri getirilebilecek. Bu geri dönüşüm sistemi, hâlihazırda akıllı telefonlarda Google Drive ve Google Fotoğraflar gibi uygulamalarla uzun zamandır kullanılıyordu. Fakat telefonun içerisinde yer alacak olan geri dönüşüm klasörü ile artık başka bir uygulama kullanmaya gerek kalmadan da dosyalar geri getirilebilecek.

Ayrıca bu geri dönüşüm alanında yapılan yenilik, Google'ın Android'de kullanmayı planladığı yeni 'Kapsamlı Depolama' (Scoped Storage) teknolojisinin bir ürünü olarak karşımıza çıkacak. Bu bağlamda Android uygulama geliştiricileri de geri dönüşüm kutusu için yeni kullanıcı arayüzleri geliştirmeye başlayacak. Yapılacak olan yeni arayüz değişikliklerinin uygulanması ise bir miktar daha zaman alacak. Bu nedenle Android 11'in en yakın önümüzdeki sene kullanıcılara sunulması bekleniyor.