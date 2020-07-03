Android 11 Güncellemesi Almasını Beklediğimiz Telefonlar

Android 11’in şimdilik sadece Pixel model telefonlar tarafından katılınabilen açık beta programı başlatıldı. Nihai sürümüne 2020’nin üçüncü çeyreğinde erişmeyi beklediğimiz yeni işletim sistemini destekleyecek telefonlar arasında Xiaomi ve Samsung gibi en popüler akıllı telefon markaları bulunuyor. Gelin Android 11 güncellemesi almasını beklediğimiz telefonlara yakından bakalım.

Her yeni Android sürümünün belli bir stabiliteye ulaşana dek yalnızca belirli kişiler tarafından ulaşılabilen sürümleri yayınlanır. Zaman geçtikçe kullanıcı geri dönüşleriyle birlikte birçok hatadan kurtulan sürüm, sonrasında isteyen herkes tarafından kullanılabilecek şekilde açık beta olarak yayınlanır. Android 11’in şimdilik yalnızca Pixel kullanıcıları tarafından ulaşılabilen açık beta sürümü ise geçtiğimiz günlerde yayınlandı.

Peki Android 11 güncellemesi alacak telefonlar hangileri? Beta programına dahil edilen telefonlar genellikle tam sürüm güncellemesini de alır. Aynı zamanda yeni Android sürümünün çıkış tarihine yakın zamanda çıkan telefonlar da yeni sürüm tarafından desteklenir. Yani 2019 ve 2020 yıllarında çıkan amiral gemisi seviyesindeki telefonlar, yüksek ihtimalle Android 11 desteği alacaklar. Gelin bu bilgiler ışığında oluşturduğumuz ve beklentilerimizi yansıtan listemize yakından bakalım.

Android 11 güncellemesi alacak telefonlar (Muhtemel liste):

Samsung Galaxy S10e, S10, S10 Plus

Samsung Galaxy Note 10, Note 10 Plus

Samsung Galaxy S20, S20 Plus, S20 Ultra

Samsung Galaxy M31

Samsung Galaxy A31

Samsung Galaxy A51

Samsung Galaxy A71

Xiaomi Mi Note 10, Mi Note 10 Lite

Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro

Xiaomi Redmi Note 9, Note 9s

OnePlus 7, 7 Pro

OnePlus 8, 8 Pro

Google Pixel 2, Pixel 2 XL

Google Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 3a, Pixel 3a XL

Google Pixel 4, Pixel 4 XL

Oppo Find X2, X2 Pro

POCO F2 Pro

Realme X50 Pro

Vivo NEX 3S

iQOO 3

Samsung Galaxy S10e, S10, S10 Plus

Çıkış tarihi: 8 Mart 2019

Fabrika çıkışındaki işletim sistemi: Android 9.0

Ortalama fiyatı: S10e: 4.400 TL, S10: 6.000 TL, S10 Plus 7.000 TL

Samsung Galaxy Note 10, Note 10 Plus

Çıkış tarihi: 7 Ağustos 2019

Fabrika çıkışındaki işletim sistemi: Android 9.0

Ortalama fiyatı: Note 10: 7.400 TL, Note 10 Plus: 8.900 TL

Samsung Galaxy S20, S20 Plus, S20 Ultra

Çıkış tarihi: 6 Mart 2020

Fabrika çıkışındaki işletim sistemi: Android 10

Ortalama fiyatı: S20: 7.200 TL, S20 Plus: 8.200 TL, S20 Ultra: 11.000 TL

Samsung Galaxy M31

Çıkış tarihi: 25 Şubat 2020

Fabrika çıkışındaki işletim sistemi: Android 10

Ortalama fiyatı: 3.000 TL

Samsung Galaxy A31

Çıkış tarihi: 24 Mart 2020

Fabrika çıkışındaki işletim sistemi: Android 10

Ortalama fiyatı: 3.400 TL

Samsung Galaxy A51

Çıkış tarihi: 13 Aralık 2019

Fabrika çıkışındaki işletim sistemi: Android 10

Ortalama fiyatı: 3.300 TL

Samsung Galaxy A71

Çıkış tarihi: 17 Ocak 2020

Fabrika çıkışındaki işletim sistemi: Android 10

Ortalama fiyatı: 4.000 TL

Xiaomi Mi Note 10, Mi Note 10 Lite

Çıkış tarihi: 11 Kasım 2019

Fabrika çıkışındaki işletim sistemi: Android 9.0

Ortalama fiyatı: Note 10: 5.500 TL, Note 10 Lite: 3.600 TL

Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro

Çıkış tarihi: 14 Şubat 2020

Fabrika çıkışındaki işletim sistemi: Android 10

Ortalama fiyatı: Mi 10: 9.000 TL, Mi 10 Pro: Türkiye’de fiyat bilgisi bulunmuyor.

Xiaomi Redmi Note 9, Note 9s

Çıkış tarihi: 17 Mart 2020

Fabrika çıkışındaki işletim sistemi: Android 10

Ortalama fiyatı: Note 9: 2.700 TL, Note 9s: 3.000 TL

OnePlus 7, 7 Pro

Çıkış tarihi: 14 Mayıs 2019

Fabrika çıkışındaki işletim sistemi: Android 10

Ortalama fiyatı: Türkiye’de fiyat bilgisi bulunmuyor.

OnePlus 8, 8 Pro

Çıkış tarihi: 21 Nisan 2020

Fabrika çıkışındaki işletim sistemi: Android 10

Ortalama fiyatı: OnePlus 8: 9.000 TL, 8 Pro: Türkiye’de fiyat bilgisi bulunmuyor.

Google Pixel 2, Pixel 2 XL

Çıkış tarihi: 19 Ekim 2017

Fabrika çıkışındaki işletim sistemi: Android 8

Ortalama fiyatı: Cihazın üretimi 2019’da durduruldu.

Google Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 3a, Pixel 3a XL

Çıkış tarihi: 18 Ekim 2018

Fabrika çıkışındaki işletim sistemi: Android 9

Ortalama fiyatı: Cihazın üretimi 2020’de durduruldu.

Google Pixel 4, Pixel 4 XL

Çıkış tarihi: 24 Ekim 2019

Fabrika çıkışındaki işletim sistemi: Android 10

Ortalama fiyatı: Türkiye’de resmi olarak satılmıyor.

Oppo Find X2, X2 Pro

Çıkış tarihi: 6 Mart 2020

Fabrika çıkışındaki işletim sistemi: Android 10

Ortalama fiyatı: Find X: 11.000 TL, X2 Pro: Türkiye’de fiyat bilgisi bulunmuyor.

POCO F2 Pro

Çıkış tarihi: Henüz belli değil.

Fabrika çıkışındaki işletim sistemi: Android 10

Ortalama fiyatı: 6 GB RAM-128 GB depolama: 6.999 TL, 8 GB RAM-256 GB depolama 7.999 TL

Realme X50 Pro

Çıkış tarihi: 24 Şubat 2020

Fabrika çıkışındaki işletim sistemi: Android 10

Ortalama fiyatı: Türkiye’de fiyat bilgisi bulunmuyor.

Vivo NEX 3S

Çıkış tarihi: 10 Mart 2020

Fabrika çıkışındaki işletim sistemi: Android 10

Ortalama fiyatı: Türkiye’de fiyat bilgisi bulunmuyor.

iQOO 3

Çıkış tarihi: 25 Şubat 2020

Fabrika çıkışındaki işletim sistemi: Android 10

Ortalama fiyatı: Türkiye’de fiyat bilgisi bulunmuyor.

Listede Huawei marka telefonların olmaması dikkatinizi çekmiş olabilir. Huawei telefonlar arasında Android 11 işletim sistemi üzerine kurulmuş olan EMUI 11 arayüzünü destekleyecek olan telefonlar var. Ancak Huawei ve Android işletim sistemi arasındaki ilişki son zamanlarda bir hayli kafa karıştırıcı. EMUI 11 son kullanıcıya ulaştığı zaman neler beklememiz gerektiğiyle ilgili net bir bilgi yok. Huawei telefonları listeye dahil etmeme sebebimiz bu.

Android 11 güncellemesini almasını beklediğimiz akıllı telefonların hepsi bu kadar. Bu telefonları resmî açıklamalar sonucu değil, bizim daha önceki tecrübelerimizden hareketle oluşan beklentilerimizle seçtiğimizi bir kez daha hatırlatalım. Eğer Android 11 ile gelecek yeniliklere yakından baktığımız içeriğimize ulaşmak isterseniz buraya tıklayabilir, güncellemeyi alacak bir telefona sahipseniz sizleri nelerin beklediğinden haberdar olabilirsiniz.