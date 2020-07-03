Android 11 Güncellemesi Almasını Beklediğimiz Telefonlar

Her yeni Android sürümünün belli bir stabiliteye ulaşana dek yalnızca belirli kişiler tarafından ulaşılabilen sürümleri yayınlanır. Zaman geçtikçe kullanıcı geri dönüşleriyle birlikte birçok hatadan kurtulan sürüm, sonrasında isteyen herkes tarafından kullanılabilecek şekilde açık beta olarak yayınlanır. Android 11’in şimdilik yalnızca Pixel kullanıcıları tarafından ulaşılabilen açık beta sürümü ise geçtiğimiz günlerde yayınlandı.
Peki Android 11 güncellemesi alacak telefonlar hangileri? Beta programına dahil edilen telefonlar genellikle tam sürüm güncellemesini de alır. Aynı zamanda yeni Android sürümünün çıkış tarihine yakın zamanda çıkan telefonlar da yeni sürüm tarafından desteklenir. Yani 2019 ve 2020 yıllarında çıkan amiral gemisi seviyesindeki telefonlar, yüksek ihtimalle Android 11 desteği alacaklar. Gelin bu bilgiler ışığında oluşturduğumuz ve beklentilerimizi yansıtan listemize yakından bakalım.
Android 11 güncellemesi alacak telefonlar (Muhtemel liste):
- Samsung Galaxy S10e, S10, S10 Plus
- Samsung Galaxy Note 10, Note 10 Plus
- Samsung Galaxy S20, S20 Plus, S20 Ultra
- Samsung Galaxy M31
- Samsung Galaxy A31
- Samsung Galaxy A51
- Samsung Galaxy A71
- Xiaomi Mi Note 10, Mi Note 10 Lite
- Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro
- Xiaomi Redmi Note 9, Note 9s
- OnePlus 7, 7 Pro
- OnePlus 8, 8 Pro
- Google Pixel 2, Pixel 2 XL
- Google Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 3a, Pixel 3a XL
- Google Pixel 4, Pixel 4 XL
- Oppo Find X2, X2 Pro
- POCO F2 Pro
- Realme X50 Pro
- Vivo NEX 3S
- iQOO 3
Samsung Galaxy S10e, S10, S10 Plus
- Çıkış tarihi: 8 Mart 2019
- Fabrika çıkışındaki işletim sistemi: Android 9.0
- Ortalama fiyatı: S10e: 4.400 TL, S10: 6.000 TL, S10 Plus 7.000 TL
Samsung Galaxy Note 10, Note 10 Plus
- Çıkış tarihi: 7 Ağustos 2019
- Fabrika çıkışındaki işletim sistemi: Android 9.0
- Ortalama fiyatı: Note 10: 7.400 TL, Note 10 Plus: 8.900 TL
Samsung Galaxy S20, S20 Plus, S20 Ultra
- Çıkış tarihi: 6 Mart 2020
- Fabrika çıkışındaki işletim sistemi: Android 10
- Ortalama fiyatı: S20: 7.200 TL, S20 Plus: 8.200 TL, S20 Ultra: 11.000 TL
Samsung Galaxy M31
- Çıkış tarihi: 25 Şubat 2020
- Fabrika çıkışındaki işletim sistemi: Android 10
- Ortalama fiyatı: 3.000 TL
Samsung Galaxy A31
- Çıkış tarihi: 24 Mart 2020
- Fabrika çıkışındaki işletim sistemi: Android 10
- Ortalama fiyatı: 3.400 TL
Samsung Galaxy A51
- Çıkış tarihi: 13 Aralık 2019
- Fabrika çıkışındaki işletim sistemi: Android 10
- Ortalama fiyatı: 3.300 TL
Samsung Galaxy A71
- Çıkış tarihi: 17 Ocak 2020
- Fabrika çıkışındaki işletim sistemi: Android 10
- Ortalama fiyatı: 4.000 TL
Xiaomi Mi Note 10, Mi Note 10 Lite
- Çıkış tarihi: 11 Kasım 2019
- Fabrika çıkışındaki işletim sistemi: Android 9.0
- Ortalama fiyatı: Note 10: 5.500 TL, Note 10 Lite: 3.600 TL
Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro
- Çıkış tarihi: 14 Şubat 2020
- Fabrika çıkışındaki işletim sistemi: Android 10
- Ortalama fiyatı: Mi 10: 9.000 TL, Mi 10 Pro: Türkiye’de fiyat bilgisi bulunmuyor.
Xiaomi Redmi Note 9, Note 9s
- Çıkış tarihi: 17 Mart 2020
- Fabrika çıkışındaki işletim sistemi: Android 10
- Ortalama fiyatı: Note 9: 2.700 TL, Note 9s: 3.000 TL
OnePlus 7, 7 Pro
- Çıkış tarihi: 14 Mayıs 2019
- Fabrika çıkışındaki işletim sistemi: Android 10
- Ortalama fiyatı: Türkiye’de fiyat bilgisi bulunmuyor.
OnePlus 8, 8 Pro
- Çıkış tarihi: 21 Nisan 2020
- Fabrika çıkışındaki işletim sistemi: Android 10
- Ortalama fiyatı: OnePlus 8: 9.000 TL, 8 Pro: Türkiye’de fiyat bilgisi bulunmuyor.
Google Pixel 2, Pixel 2 XL
- Çıkış tarihi: 19 Ekim 2017
- Fabrika çıkışındaki işletim sistemi: Android 8
- Ortalama fiyatı: Cihazın üretimi 2019’da durduruldu.
Google Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 3a, Pixel 3a XL
- Çıkış tarihi: 18 Ekim 2018
- Fabrika çıkışındaki işletim sistemi: Android 9
- Ortalama fiyatı: Cihazın üretimi 2020’de durduruldu.
Google Pixel 4, Pixel 4 XL
- Çıkış tarihi: 24 Ekim 2019
- Fabrika çıkışındaki işletim sistemi: Android 10
- Ortalama fiyatı: Türkiye’de resmi olarak satılmıyor.
Oppo Find X2, X2 Pro
- Çıkış tarihi: 6 Mart 2020
- Fabrika çıkışındaki işletim sistemi: Android 10
- Ortalama fiyatı: Find X: 11.000 TL, X2 Pro: Türkiye’de fiyat bilgisi bulunmuyor.
POCO F2 Pro
- Çıkış tarihi: Henüz belli değil.
- Fabrika çıkışındaki işletim sistemi: Android 10
- Ortalama fiyatı: 6 GB RAM-128 GB depolama: 6.999 TL, 8 GB RAM-256 GB depolama 7.999 TL
Realme X50 Pro
- Çıkış tarihi: 24 Şubat 2020
- Fabrika çıkışındaki işletim sistemi: Android 10
- Ortalama fiyatı: Türkiye’de fiyat bilgisi bulunmuyor.
Vivo NEX 3S
- Çıkış tarihi: 10 Mart 2020
- Fabrika çıkışındaki işletim sistemi: Android 10
- Ortalama fiyatı: Türkiye’de fiyat bilgisi bulunmuyor.
iQOO 3
- Çıkış tarihi: 25 Şubat 2020
- Fabrika çıkışındaki işletim sistemi: Android 10
- Ortalama fiyatı: Türkiye’de fiyat bilgisi bulunmuyor.
Listede Huawei marka telefonların olmaması dikkatinizi çekmiş olabilir. Huawei telefonlar arasında Android 11 işletim sistemi üzerine kurulmuş olan EMUI 11 arayüzünü destekleyecek olan telefonlar var. Ancak Huawei ve Android işletim sistemi arasındaki ilişki son zamanlarda bir hayli kafa karıştırıcı. EMUI 11 son kullanıcıya ulaştığı zaman neler beklememiz gerektiğiyle ilgili net bir bilgi yok. Huawei telefonları listeye dahil etmeme sebebimiz bu.
Android 11 güncellemesini almasını beklediğimiz akıllı telefonların hepsi bu kadar. Bu telefonları resmî açıklamalar sonucu değil, bizim daha önceki tecrübelerimizden hareketle oluşan beklentilerimizle seçtiğimizi bir kez daha hatırlatalım. Eğer Android 11 ile gelecek yeniliklere yakından baktığımız içeriğimize ulaşmak isterseniz buraya tıklayabilir, güncellemeyi alacak bir telefona sahipseniz sizleri nelerin beklediğinden haberdar olabilirsiniz.