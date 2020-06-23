Android 11’de İlk Kez Göreceğimiz 13 Yeni Özellik

Mobil dünyasında her yenilik biz kullanıcılar için her zaman merak konusu olmuştur. Android 11’in yeni özellikleri de bu merak edilen konulardan bir tanesi. Beta sürümünü yayınlanan Android 11’in ilk kez göreceğimiz 14 yeni özelliğini Webtekno farkıyla sizlere aktardık. Hazırsanız başlıyoruz!

Android telefonlar, her geçen yıl aldıkları yeni özelliklerle artık kullanıcılara üst düzey deneyimler yaşatıyor. Bu dediğimiz belki giriş seviyesi ve fiyat performans cihazları için tam olarak geçerli değil, ancak Android'in giderek sistem dostu yapısını da inkar edemeyiz.

Android 11’in önceki sürümlerden farklı olarak hangi özelliklere yer vereceğini sizler için araştırdık. Android kullanıcılarında merak uyandıran, bekleyenlerini sabırsızlandıran Android 11’in ilk kez göreceğimiz 14 yeni özelliği ve teknik detaylarını birlikte inceleyim.

Android 11’in yeni özellikleri:

Ayarlanabilir dokunma hassasiyeti,

Silinen uygulamaları geri alma (Geri dönüşüm kutusu benzeri),

Uçuş modu açıkken Bluetooth kullanabilme (Tüm Android cihazlarda bulunmuyordu),

Video çekimi sırasında bildirimleri sessize alma,

Ekran kaydı alma özelliği (Tüm Android cihazlarda bulunmuyordu),

Yeni metin seçim modu,

Bildirim geçmişine erişim,

Uygulama izinlerini otomatik olarak iptal etme,

Duyarlı karanlık mod,

Kalıcı uygulama bildirimlerini yoksayma (Tüm Android cihazlarda bulunmuyordu),

Medya kontrollerini hızlı ayarlama,

Uygulama erişilebilirliğine yalnızca bir kerelik izin,

Yenilenen güç menüsü,

Donatılmış yeni teknolojik özellikler

Android 11, Beta aşamasında olmasına rağmen daha şimdiden kullanıcıların seveceği özelliklerle donatılmış durumda. Android kullanıcılarının benimseyeceği bir sürüm olacağa benziyor. Google'ın bu konuda kullanıcıları tam anlamıyla tatmin edip edemeyeceğini sürümün tam versiyonu yayınlandıktan sonra anlayacağız.

Listedeki pratiklik sağlayan özelliklerin yanı sıra, Android kullanıcılarının iOS kullanıcılarında görüp kendi telefonlarında da olmasını istediği bazı özellikler yer alıyor. Android 11, dikkate değer bu özellikleriyle birlikte sansasyon yaratabilecek mi hep birlikte göreceğiz... Şimdi gelin söz konusu özelliklere yakından bakalım.

Ayarlanabilir dokunma hassasiyeti:

Google, Android 11 ile birlikte ayarlar menüsüne, dokunmatik ekranınızın hassasiyetini arttırmanıza olanak tanıyan bir "dokunma hassasiyetini arttır" seçeneği ekledi. Bu özellik sayesinde ekrana dokunma hassasiyetinizi ayarlayabileceksiniz. Ekran koruyucuları kullananlar ya da elinin ayarı olmayanlar bu özelliği ayrı bir seveceklerdir diye düşünüyoruz.

Temizlenen uygulamaları geri alma:

Yenilenen genel bakış menüsüyle birlikte ekranda hızlıca kaydırarak yanlışlıkla sildiğiniz bir uygulamayı geri alabilirsiniz. Dalgın kullanıcılar ya da işlemlerini hızlı şekilde yapan telefon kullanıcılarının sevineceği bir özelliğe benziyor. Pratik özelliklerini bol tutan Android 11, bu konuda da kullanıcıları yalnız bırakmamış görünüyor. İlgili haberimize buradan ulaşabilirsiniz.

Uçuş modu açıkken Bluetooth kullanabilme:

Aslında bu özellik, başta Samsung olmak üzere pek çok Android cihazda vardı. Ancak işletim sistemi değil, üretici firmanın isteğiyle kendi arayüzüne eklediği bir imkandı. Android 11 ile birlikte tüm kullanıcılar, istisnasız olarak uçuş modunda Bluetooth kullanabilecekler.

Video çekimi sırasında bildirimleri sessize alma:

Hepimizin video çekerken arkadan gelen bildirim seslerine sinir olmuşluğu vardır. Bu rahatsızlık veren durum, Android 11 ile tüm kullanıcılar için tarih oluyor. Yine aslında pek çok üretici bu imkanı kendi telefonlarında sunuyordu, ancak Android 11 ile tüm kullanıcılar video sırasında bildirimleri sessize alabilecekler.

Ekran kaydı alma özelliği:

Samsung ve Xiaomi'nin Android üzerine giydirdiği arayüzlerde sunduğu bu özellik, Android 11 ile varsayılan olarak tüm kullanıcılara sunulacak. Android 11’de, hızlı ayarlar menüsünden erişilen bir ekran kaydı özelliği de mevcut. Böylelikle ekstra uygulamalar kullanmadan, Android’in kendi sunduğu bir özellikle ekran kaydı alabilecek ve bunu sevdiklerinizle paylaşabileceksiniz.

Yeni metin seçim modu:

Android 11 Geliştirici Önizlemesi'nde Google, genel bakış menüsüne bir "Seç" düğmesi ekledi. Bu butona dokunarak, bir uygulamanın içindeki metni hızlı bir şekilde seçebilir ve başka bir uygulamaya kolaylıkla yapıştırabilirsiniz. Google, bu özellikle birlikte basit de olsa kullanıcıların lehine bir adım atmış görünüyor.

Bildirim geçmişine erişim:

Beta sürümde de yer alan bildirim geçmişine erişim özelliği, başka bir uygulama kullanmadan, Android’in kendisinin sağladığı bir şekilde bildirim geçmişine ulaşmanızı sağlıyor. Yeni sürümde varsayılan olarak kapalı halde olan bu özelliği ayarlar menüsünü kullanarak aktifleştirdikten sonra bildirimlerinizi kayıt altına alacaktır ve 24 saat boyunca sizin için saklayacaktır.

Uygulama izinlerini otomatik olarak iptal etme:

Android 11, bir süredir kullanılmayan uygulamalardan kamera, konum ve bazı diğer izinleri otomatik olarak iptal etmek için yeni bir seçenek sunuyor. Birkaç ay sonra aktif olarak kullanmayacağınız bir uygulamanın kameranıza, konumunuza erişmesini istemiyorsanız bunu ayarlardan aktif hale getirebilirsiniz. Bu özelliği, hem güvenlik hem de tasarruf anlamında güzel bir adım olarak yorumlayabiliriz.

Örneğin konuma erişmek isteyen bir uygulamanın bu özelliğini otomatik olarak kapatmak istediğinizde devreye sokabilirsiniz. Galerinize, kameranıza erişmek isteyen uygulamaları böylece by-pass edebilirsiniz.

Duyarlı karanlık mod:

Android 10 ile gelen karanlık mod özelliği, Android 11 ile bir adım ileri götürülen özellikler arasında. Gün içinde belirlediğiniz saatlerde karanlık mod, otomatik olarak etkinleşecek veya devre dışı kalabilecek. Karanlık mod özelliğinin kullanımını kolaylaştıran bu özellik, güneşe ya da karanlığa da duyarlı olabilecek.

Kalıcı uygulama bildirimlerini yoksayma:

Daha önceki Android sürümlerini kullananlar çok iyi bilecektir ki kalıcı bir bildirimle karşılaştıysanız, bunu kolayca ekrandan kaldıramazsınız. Ancak Android 11 ile birlikte tüm bildirimleri kolaylıkla temizleyebileceksiniz. Google, bundan ötürü doğacak sorunları da düşünerek bu kalıcı bildirimlerin yanlışlıkla silinmesi durumunda bunları yeniden temizleme seçeneğini de sunuyor.

Medya kontrollerini hızlı ayarlama:

Android 11’in, bildirim menüsünde Google Home ya da Bluetooth cihazları gibi medya bağlantıları daha kullanılabilir bir hale geliyor. AirDrop esintileri sunan bu özellikle birlikte kullanıcılar medya ögelerine hızlı şekilde erişim sağlayabilecek ve diğer sürümlerden farklı bir yapıda uygulamaları kullanabilecekler.

Uygulama erişilebilirliğine yalnızca bir kerelik izin:

Bu özellik sayesinde kullanıcılar yeni bir uygulamayı kullanmaya başladığında ve uygulama izin talep ettiğinde "yalnızca bir kereliğine" olarak izin verebilirler. Android 10'da ise bu özellik "tamamen kabul" ya da "tamamen ret" şeklinde vardı. Bu kez bir kereliğine kullanım sağlayabilir ve tekrar uğraşmayabilirsiniz.

Yenilenen güç menüsü:

Android 11, akıllı ev denetimlerine, Google Cüzdan kartlarına ve güç seçeneklerine hızlı erişim sağlayan çılgınca bir güç menüsü tasarımını kullanıcılara sunacak. Bu özellik sayesinde erişim kolaylığının yanı sıra, birçok seçenek bu menüde yer alabilecek. Google yine kalpleri kazanacak gibi görünüyor. :)

Donatılmış yeni teknolojik özellikler:

Android 11, Google Stadia gibi oyun akış hizmetleri için 5G konusunda, katlanabilir ekranlar ve video kod çözme de dahil olmak üzere yeni teknolojilerle entegre edilebilme konusunda eskiye nazaran çok daha iyi olmayı hedefliyor. Daha iyi çağrı desteği, HEIF gibi görüntü formatlarının daha derin entegrasyonu ve API desteği de Android 11 ile hedefler arasındaki yerini alıyor.