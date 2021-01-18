Android 11, Oyun Kumandalarını Tanımada Sorunlar Yaşıyor

Dünya genelinde en çok kullanılan işletim sistemi olan Android'in son sürümü Android 11, oyun kumandalarıyla sorunlar yaşıyor. Birçok kullanıcı, Android 11'li cihazlarının oyun kumandasını tanımadığını belirtiliyor.

Mobil oyunculuğun da gelişmesiyle birlikte akıllı telefonlarda oyun kumandası kullanımı da bir hayli yaygınlaştı. Ancak görünüşe göre geçtiğimiz senenin ikinci yarısında kullanıcılara sunulmaya başlanan Android 11 kullanıcıları, oyun kumandalarında sorunlar yaşıyor.

XDA-Developers'ta yer alan habere göre Android 11 yayınlandığı günden bu yana, kullanıcıları oyun kontrolcüsü bağlantısı konusunda şikâyetlerde bulunuyor. Android 11 ile çalışan cihazlar, ya oyun kumandalarını tanımıyor ya da oyuncuların düğmeleri haritalandırmasına izin vermiyor.

Android 11'te oyun kumandası sorunları yaşanıyor

Android Issue Tracker'da yer alan bilgilere göre Pixel kullanıcıları ve beta testi kullanıcıları Xbox One kumandası, DualShock 4 ve hatta Google Stadia kumandası gibi Bluetooth bağlantısı isteyen cihazlarda sorunlar yaşıyor. Sorunlar genellikle Pixel 2, Pixel 3, Pixel 3a, Pixel 4, Pixel 4a kullanıcılarında yoğunlaşmış olsa da Android 11 kullanan bazı Samsung ve OnePlus kullanıcıları da benzer sorunlar dile getirdi.

Şu an için Android 11'e sahip cihazların bu sorunu yaşamasına sebep olan şeyin ne olduğu bilinmiyor. XDA-Developers'a göre Google, Ağustos 2020'den bu yana bu sorunun farkında geliştirici ekip, bu sorunun altında yatan sebebi bulmaya ve bu soruna bir çözüm getirmeye çalışıyor.

Bazı kullanıcılar ise şu an için bu soruna geçici bir çözüm bulmuş durumda. Bir kullanıcı, bu soruna bir erişilebilirlik servisinin sebep olduğunu, bunu kapattığında oyun kumandasının normal bir şekilde çalıştığını, açtığında ise kumandanın tamamen işlevsiz hale geldiğini söylüyor. Ayrıca yine aynı kullanıcıya göre erişilebilirlik servisini kapattıktan sonra telefonu yeniden başlatmaya da gerek kalmıyor.