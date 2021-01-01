Xiaomi Mi A3 Android 11 Güncellemesinde Ciddi Problem

Xiaomi, Mi A3 modeli için Android 11 güncellemesini dağıtmaya başladı fakat güncellemede oldukça ciddi bir problem olduğu belirtiliyor. Kullanıcıların belirttiğine göre Android 11 güncellemesi yüklendikten sonra telefon tamamen kullanılamaz hale geliyor.

Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi, Android One programının bir parçası olarak geçtiğimiz yıl tanıtılan Mi A3 modeli için Android 11 güncellemesini yayınlamaya başladı. Yaklaşık 1,4 GB boyutunda olan güncelleme, sistemsel iyileştirmelerin yanında tüm Android 11 özelliklerini de beraberinde getiriyor. Ancak ilk raporlar, güncellemede her şeyin tamamen iyi olmayabileceğini gösteriyor bu nedenle birkaç gün daha beklemenizi tavsiye ederiz.

XDA forumlarında yapılan paylaşımlara göre Xiaomi Mi A3 telefonunu Android 11'e güncelleyen bazı kullanıcıların cihazları tamamen işlevsiz hale geldi. Güncellemeyi yükleyen kullanıcılar, telefonlarının artık yanıt vermediğini ve kullanılamaz bir hal aldığını belirtiyor. Güncelleme henüz çok yeni olduğu için sorundan tüm kullanıcıların etkilenip etkilenmediği bilinmiyor.

Xiaomi Mi A3'ün başı güncellemelerle dertte:

Android 11 güncellemesi, Xiaomi Mi A3'ün sorun yaşadığı güncellemelerden ilki değil. Bu yılın başlarında yayınlanan bir güncellemeyle telefondaki çift SIM özelliği devre dışı kalmıştı. Xiaomi daha sonra bir hata düzeltmesi yayınlayıp sorunu çözse de bu sefer durum daha ciddi görünüyor. Bu sebeple Android 11'e geçmeden önce biraz bekleseniz iyi edersiniz.

Xiaomi'nin Android One programına dahil ettiği akıllı telefonlardan biri olan Mi A3, kutusundan Android 9 Pie ile çıkmıştı. Sonrasında Android 10 yükseltmesi de alan cihaz, muhtemelen Android 11 ile son güncellemesini almış olacak fakat bir yıl daha güvenlik güncellemelerini alması bekleniyor.

Xiaomi, Mi A3 cihazlar için Android 11 güncellemesini OTA aracılığıyla dağıtıyor. Ayarlar> Sistem> Sistem Güncellemesi'ne gidebilir ve "Güncellemeyi kontrol et" diyerek cihazınızın güncellemeyi alıp almadığını manuel bir şekilde kontrol edebilirsiniz. Ancak bu güncellemenin cihazınızı tamamen kullanılamaz hale getirebileceğini de tekrardan hatırlatalım.