Google Chrome'un Android 12 için geliştirilen versiyonu, ekosistemde bugüne kadar görülmemiş bir özellikle gelecek. Android 12, akıllı telefonlarda birden çok Google Chrome penceresi açılmasına izin verecek. Bu sayede kullanıcılar, Windows'taki Google Chrome deneyimini ceplerinde taşıyabilecekler.

ABD merkezli teknoloji devi Google'ın bir süredir üzerinde çalıştığı yeni işletim sistemi Android 12 ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Şirketin popüler internet tarayıcısı Google Chrome'un kodları üzerine yapılan bir keşif, Android 12'nin birden çok Google Chrome penceresinin açılabilmesine imkan tanıyacağını gözler önüne seriyor.

XDA Developers'ın edindiği bilgilere göre Google, Android 12'de tıpkı Windows'daki gibi bir çoklu pencere deneyimi sunacak. Yalnızca Android 12'ye özel olacağı düşünülen bu özellik, kullanıcıların akıllı telefon ve tablet kullanırken birden çok Google Chrome penceresini açıp, bu pencerelerde işlem yapmasını sağlayacak. Üstelik Google, bu özellik kapsamında 5'e kadar pencere açılmasına imkan tanıyacak. Her pencerede ise istenildiği kadar sekme açılabilecek.

Google Chrome'un Android 12'ye özel özelliği işte böyle görünecek:

Android 12 ile kullanıcıların beğenisine sunulacak, Android ekosisteminde açık olan uygulamaların gösterildiği menü gibi çalışacak. Kullanıcılar, Google Chrome'a eklenecek ve pencerelerin yönetilmesini sağlayacak bir butonu kullanarak, birden çok pencere açabilecekler. Bu pencereler, birbirlerinden bağımsız olarak çalışacak. Yani tıpkı bilgisayarınızda olduğu gibi, akıllı telefonunuzda da birden çok Google Chrome çalıştırıyormuş gibi olacaksınız.

Google'ın üzerinde çalıştığı yeni özellik, özelleştirilebilir bir yapıya sahip olacak. Yani bir kullanıcı, kapatmak istemediği bir Chrome penceresini açık tutabilecek. Ayrıca bu pencerelerde açılan sekmeler de bir sonraki kullanımda kaldığı yerden açılabilecek. Tüm bunların birbirlerinden bağımsız bir şekilde çalışabilecek olması, Android 12 kullanıcıları için benzersiz bir deneyim sunacağa benziyor.