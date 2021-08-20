Android 12'li OnePlus 9 RT'nin Lansman Tarihi Açığa Çıktı

OnePlus, bir süredir 9 RT olarak isimlendireceği bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Bu telefonla ilgili olarak ortaya çıkan son bilgiler, OnePlus 9 RT'nin Android 12'yle piyasaya sürülecek ilk model olduğunu gösteriyor. Edinilen bilgilere göre şirket, yeni telefonunu ekim ayında duyuracak.

Akıllı telefon sektöründe giderek güçlenen bir yer edinen Çinli teknoloji şirketi OnePlus, 2021'in ilk yarısında 9 serisine ait 3 model ile karşımıza çıkmış, bu modeller OnePlus 9, OnePlus 9 Pro ve OnePlus 9 R olarak isimlendirilmişti. Şirket bir süredir, bu seriye dahil edeceği "OnePlus 9 RT" isimli bir telefon üzerinde çalışmalarını sürdürüyordu. Bu telefonu serideki diğer modellerden ayıracak en temel özellik ise Android 12 (OxygenOS 12) ile kutusundan çıkacak olması.

OnePlus 9 RT, yalnızca OnePlus 9 serisinden değil, piyasadaki diğer Android telefonlardan da ayrılacak. Edinilen bilgiler, yaklaşmakta olan telefonun ne zaman lansman yapacağını ortaya koyuyor. Bu lansman tarihi, OnePlus 9 RT'nin Android 12'yle çalışacak ilk telefon olacağını gözler önüne seriyor. Ortaya çıkan bilgilere göre Android hayranları, bu akıllı telefonla ekim ayı içerisinde tanışma imkanı yakalayacaklar.

OnePlus 9 RT, tüketicilere neler sunacak?

*Görsel OnePlus 9 R'ye aittir.

OnePlus, yaklaşmakta olan telefonu 9 RT'nin teknik özellikleri ile ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Ancak bugüne dek ortaya çıkan bilgiler, bu akıllı telefonun 120 Hz tazeleme oranı sunan AMOLED ekranla geleceğini, Qualcomm'un Snapdragon 870 işlemcisinden güç alacağını ve 4.500 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olacağını gösterdi. Ayrıca bu bataryanın 65 watt hızlı şarj desteği ile geleceği de konuşuluyor.

İddialara göre OnePlus 9 RT'nin OnePlus 9 R'den ayrıldığı nokta, kamera kurulumu olacak. Edinilen bilgilere göre bu akıllı telefon, 50 MP çözünürlük sunan Sony IMX766 ana kamera ile gelecek. Ancak dünyanın pek çok yerindeki tüketicinin bu telefonla tanışma ihtimali olmayabilir. İddialara göre OnePlus, 9 RT modelini özellikle de Çin ile Hindistan için düşünüyor ve ABD gibi büyük pazarla bile bu akıllı telefonla tanışma imkanı yakalayamayacak.