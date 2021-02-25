Android 12 ile Telefonlara Geleceği Kesinleşen 15 Özellik

Google, uzun zamandır üzerinde çalıştığı Android 12 güncellemesinin ilk geliştirici önizleme sürümünü yayınladı. Bu sürümde Android 12 güncellemesi alınacak telefonlara gelecek özellikler de belli oldu.

Beklendiği üzere Google, geçtiğimiz hafta Android 12 güncellemesinin ilk geliştirici önizlemesini yayınladı. Güncellemeyle birlikte, kullanıcı tecrübesini iyileştirecek bir sürü yeni özellik geliyor.

Android 12 güncellemesi, 2021 yazı sonundan itibaren kullanıcılara sunulmaya başlanacak. Android 12 güncellemesi alacak telefonların tamamı %100 netleşmese de sizinle olası bir listeyi de daha önce paylaşmıştık. Şimdi de gelin Android 12 ile birlikte telefonlara geleceği kesinleşen özelliklere birlikte bakalım.

Android 12 özellikleri:

Daha kolay Wi-Fi paylaşımı

Ekran görüntülerine daha zengin işaretlemeler

Duvar kağıdıyla uyumlu renklerde simgeler

AVIF resim formatı desteği

Bildirimlere çeşitli iyileştirmeler

Desteklenmeyen uygulamalara video kod çevrimi

Kayan ekran görüntüsü alma özelliği

Daha iyi bir Hızlı Ayarlar menüsü

Daha iyi bir tek elle kullanım modu

İki uygulamanın tek ekranda olduğu arayüz gelişecek

Ses kaynağı seçimi

Zengin içerik ekleme

Daha iyi çerez deneyimi

Pixel 5’te gizlenebilen selfie kamerası

Daha büyük ekranlar için optimizasyon

Wi-Fi bağlantısı paylaşmak kolaylaşacak

Şu anda Android 11’de Wi-Fi bağlantınızı biriyle paylaşmak istediğinizde kolayca QR kod oluşturabiliyorsunuz. Ancak Android 12’de artık kodu taratmakla uğraşmak yerine QR kodun altındaki “Yakınlarda” butonuna basarak; Wi-Fi bağlantınızı istediğiniz kişiyle paylaşabileceksiniz.

Evet QR kodu okutmak da zor bir iş değil ama bu yeni özellik sayesinde telefonu birden fazla kişiye uzatmadan, yani temas kurmadan Wi-Fi ağınızı paylaşabileceksiniz

Ekran görüntüsüne daha fazla işaretleme yapma olanağı

Google'ın Pixel telefonlarında ekran görüntüsü aldığınızda, boya fırçası gibi araçlarla resmin üzerinde kolayca işaretleme yapabiliyorsunuz. Android 12 ile birlikte bu aracın daha gelişmiş bir versiyonları güncellemeyi alacak tüm akıllı telefonlara gelecek.

Duvar kağıdıyla uyumlu renklerde simgeler:

Android 12’de seçtiğiniz duvar kağıdının temel rengiyle ekrandaki simgelerin rengi otomatik olarak birbirine uygun hale gelecek. Mesela turuncu ağırlıklı bir duvar kağıdı seçtiyseniz ekrandaki simgeler de şeftali tonuna dönüşecek.

AVIF resim formatı desteği

Android 12 ile birlikte varsayılan sıkıştırılmış fotoğraf formatının JPEG olduğu günler sona erecek. Yeni güncelleme, JPEG’den daha kaliteli olan AVIF resim formatını destekliyor.

Bildirimlere çeşitli iyileştirmeler ve süreli sessize alma seçenekleri:

Android 12’nin bildirimler bölümü daha etkili kullanılabilmesi ve göze daha hoş görünmesi için yeniden tasarlanıyor. Bildirimleri 15 ve 30 dakika ya da 2 saat boyunca sessize almayı sağlayan bir buton gelecek. Ayrıca kullanıcı bildirime tıkladığında direkt uygulama açılacak.

Desteklenmeyen uygulamalara video kod çevrimi

Google, Android 12’ye yeni bir kod çevrimi sistemi getiriyor. Güncellemeyle birlikte HEVC video formatını desteklemeyen uygulamaların dosyayı AVC formatında açması sağlanacak. Bu işlemin ne kadar süreceği cihazınızdaki çipin işlemci gücüne bağlı olarak değişecek.

Kayan ekran görüntüsü alma özelliği

Android 12 güncellemesiyle birlikte kullanıcılar kayan ekran görüntüsü almak için başka uygulamalar indirmekten kurtulacak. Ancak bu özelliğin Android 12 geliştirici önizlemesinde kapalı halde geldiğini belirtmekte fayda var.

Daha iyi bir Hızlı Ayarlar menüsü

Bu anlamda en göze çarpan değişiklik, karanlık modun renginin artık AMOLED siyah değil de #171C21 hex kodlu koyu bir ton olması. Ayarlar paneline önceki Android versiyonlarına kıyasla daha küçük ve daha yuvarlak kenarlı bir arama çubuğu dahil edildi. Ayrıca yenilenen tasarım sayesinde bir özelliğin açık mı kapalı mı olduğunu anlamak daha kolay hale geliyor.

Daha iyi bir tek elle kullanım modu

Telefonların boyutu büyüdükçe tek elle kullanmak zorlaşıyor. Telefonunuz büyük ekranlıysa telefonu tutarken baş parmakla ekranın üst kısmına dokunmaya çalışın. Zorlandığınızı göreceksiniz. Bu yüzden Android 12 ile birlikte yeni bir tek elle kullanım modu geliyor. Bu yeni modun neye benzeyeceğini aşağıdaki videodan inceleyebilirsiniz.

İki uygulamanın tek ekranda olduğu arayüz gelişecek

Google, aynı anda birden fazla işle uğraşan kullanıcılarını unutmamış. Android 12 güncellemesiyle birlikte kullanıcılar Edge panelini kullanarak ekranda aynı anda iki uygulama açabilecek.

Ses kaynağı seçimi

Android 12’de, hızlı ayarlar bölümünde çıkan mini müzik çalar kontrol penceresini değiştirebileceksiniz. Müzik çalar bildirimine uzun basıp özel ayarlara giderek müzik çaların hangi uygulamalarla çalışacağını seçebiliyorsunuz. Mesela YouTube için ayarı kapattınız ama Spotify açık diyelim. Bu durumda müzik çalarda YouTube görünmezken Spotify görünüyor olacak.

Zengin içerik ekleme

Google, klavye; pano; sürükle-bırak gibi şeyler aracılığıyla kullanıcılarına zengin içerik ekleme konusunda daha fazla kontrol veriyor. Yeni sunulan bir API sayesinde kullanıcılar bu kaynakların herhangi birinden medya alıp başka bir yere yerleştirebilecek. Böylece kullanıcıların diğer kullanıcılarla ya da uygulamalar arasında dosya paylaşması kolaylaşacak.

Daha iyi çerez deneyimi

Android 12, SameSite çerez özelliklerini WebView’a da getiriyor. SameSite, geliştiricilerin bir çerezin belirli bir web sitesiyle sınırlı olup olmaması gerektiğini belirlemesini sağlıyor. Bu özellik, Android 12’nin işletim sisteminde ve çeşitli uygulamalarla çerez kullanımını iyileştirecek.

Pixel 5’te gizlenebilen selfie kamerası (Diğer telefonlara da gelebilir)

Pixel 5 kullanıcıları, Android 12 güncellemesiyle birlikte selfie kamerasını gizleyebilecek. Özellik Geliştirici menüsünden aktif hale getirildiğinde selfie kamerası siyah bir barla kapanacak.

Daha büyük ekranlar için optimizasyon

Google nihayet tabletleri, katlanabilir ekranları ve televizyonları biraz daha ciddiye almaya başladı. Android 12 geliştirici önizlemesi Android televizyonlar için de mevcut hale getirildi. Söz konusu optimizasyon sayesinde tablet, akıllı TV ve katlanabilir ekranlarda daha iyi bir uygulama deneyimi sunulacak.