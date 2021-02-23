Android 12 Güncellemesi Alacak Telefonlar - 2021

2021 yılının ortalarında çıkacağı düşünülen, şu an için geliştirici beta sürümü yayınlanmış olan Android 12 ile ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Hangi telefon Android 12 güncellemesi alacak tam olarak bilinmiyor ancak fısıltı gazetesine göre yeni güncellemeyi alacak telefonlar ile ilgili bazı öngörüler var.

Android işletim sistemini daha önce hiç görmediğimiz özelliklerle donatacak ve çok daha verimli bir kullanıcı deneyimi sunacak Android 12 güncellemesinin geliştirici beta sürümü yayınlanmış durumda. Android 12 güncellemesinin tüm kullanıcılar için yayınlanmasının ise 2021 yılının ortalarında olacağı tahmin ediliyor. Şu an için yeni güncelleme ile ilgili bilgilerimiz son derece sınırlı.

Android 12 güncellemesi alacak telefonlar hangileri olacak, bu konuda net bir açıklama yok. Ancak pek çok bilgi gibi hangi telefon Android 12 güncellemesi alacak sorusunun yanıtını da fısıltı gazetesinden alıyoruz. Teknik özelliklerini ve çıkış tarihlerini düşündüğümüz zaman hangi telefonların yeni güncelleme ile buluşacağını öngörebiliyoruz. Android 12 güncellemesi alması muhtemel telefonları listeledik.

Hangi telefonlar Android 12 güncellemesi alacak? [Beklenen liste]

Google Pixel Pixel 5 Pixel 4a / 4a 5G Pixel 4/4 XL Pixel 3/3 XL Pixel 3a / 3a 5G

Xiaomi / Redmi Mi 10 Mi 10 Pro Mi 10T Mi 11 Mi 11 Pro Mi 11 Lite Redmi K40 Redmi K40 Pro Poco F2 Redmi K30 Pro Redmi K30

OnePlus OnePlus 7 OnePlus 7 Pro OnePlus 8 OnePlus 8 Pro OnePlus Nord OnePlus 8T OnePlus 9 OnePlus 9 Pro

Motorola Moto G Stylus 2021 Motorola One 5G Ace Motorola Moto G9 Plus Motorola Moto G Power 2021 Moto G9 Power Moto G 5G Plus Motorola Edge+ Motorola Edge Motorola One Fusion+

Samsung Galaxy S21 5G Galaxy S21+ 5G Galaxy S21 Ultra 5G Galaxy S20 Galaxy S20 5G Galaxy S20+ Galaxy S20+ 5G Galaxy S20 Ultra Galaxy Note 20 Galaxy Note 20 5G Galaxy Note 20 Ultra Galaxy Note 20 Ultra 5G Galaxy M31 Prime Galaxy F41 Galaxy Z Fold 2 5G Galaxy Tab Active 3 Galaxy Tab A7 10.4 2020 Galaxy A42 5G

Realme Realme 8 Realme 8 Pro Realme X9 Realme X9 Pro Realme Race Realme Race Pro Realme X7 Realme X7 Pro Realme 7 Realme 7 Pro Realme X3 Realme X3 SuperZoom

Nokia Nokia 5.4 Nokia 3.4 Nokia 2.4 Nokia 5.3 Nokia 7.2 Nokia 6.2 Nokia 4.2 Nokia C3 Nokia 8V 5G UW Nokia 2V Tella Nokia C1 Plus



Android 12 güncellemesi alacak telefonların listedeki modeller olacağı öngörülüyor. Ancak konu ile ilgili şu an için net bir bilgi yok. Sahip olduğunuz akıllı telefonun üretici firması ile iletişime geçerek Android 12 güncellemesi alıp almayacağı ile ilgili en doğru bilgiyi elde edebilirsiniz.

Android 12 güncellemesi ile gelmesi beklenen özellikler:

Android işletim sistemine sahip cihazlara yeni güncelleme ile birlikte gelmesi beklenen en dikkat çeken özellik uygulama çiftleri özelliği. Uygulama çiftleri özelliği ile iki farklı mobil uygulama tek bir görev için aynı anda çalışabilecekler ve bu iki uygulama tek ekran üzerinden görüntülenebilecek. Uygulama çiftleri varsayılan olarak, otomatik olarak ve elle düzenlenebilecek.

Kullanıcı geri dönüşlerini başarılı bir şekilde değerlendiren Google’ın, Android 12 ile birlikte Android cihazlarda mobil oyun deneyimini çok daha keyifli ve verimli hale getirecek yenilikler getireceği düşünülüyor. Bu yenilikler ile hem Android kullanıcılarının rahatsız olduğu sorunlar ortadan kalkacak hem de çok daha güçlü bir mobil oyun performansı yakalanacak.

Android 12 ile birlikte Android cihazlara bağlanan oyun kollarında dokunsal geri bildirim ve özel titreşim efektlerinin destekleneceği düşünülüyor. Yeni güncelleme ile birlikte Android 12 yüklü cihazlar arasında Wi-Fi şifre paylaşımı yapılabilecek. Sınırlı Ağ modu ile mobil uygulamaların kontrolü tamamen kullanıcıların elinde olacak.

Android 12 güncellemesi ne zaman çıkacak?

Şubat ayının başında ilk geliştirici beta sürümü yayınlanan Android 12 güncellenmesinin herkesin yükleyebileceği kararlı sürümü çıkmadan önce muhtemelen üç tane daha geliştirici beta sürümü yayınlanacağı tahmin ediliyor. Kararlı sürümün yayınlanması için 2021 yılının ortaları bekleniyor. Yani 2021 yaz aylarında ya da sonlarında Android 12 ile buluşabiliriz.

Android 12 güncellemesini alabilmek için önümüzde daha birkaç ay var ve elimizdeki bilgiler de ne ile karşılacağımızın yanıtını tam olarak veremiyor. Ancak yine de elimizdeki bilgilerin bile heyecan verici olduğunu söylemek yanlış olmaz. Yeni haberler geldikçe sizinle paylaşmayı sürdüreceğiz.