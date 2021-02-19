Android 12'nin İlk Geliştirici Önizleme Sürümü Yayınlandı

Google, Android 12'nin ilk geliştirici önizleme sürümünü yayınladı. Yayınlanan sürüm, yaklaşmakta olan işletim sisteminin nasıl görünebileceğini de ortaya çıkardı.

ABD merkezli teknoloji devi Google, dün itibarıyla Android 12'nin ilk geliştirici önizleme sürümünü yayınladı. Önümüzdeki birkaç ay içerisinde duyurulacak olan sürümün ilk önizleme sürümünü incelemeye başlayan geliştiriciler de daha çok Google'ın gizlediği özelliklere odaklandılar. Bu bağlamda kodlar üzerine yoğunlaşan geliştiriciler, Android 12 ile hayatımıza girebilecek büyük bir yeniliği ortaya çıkardılar.

Geliştiriciler tarafından yapılan ilk bakışa göre Android 12, yepyeni bir arayüzün kullanılmasına imkan tanıyacak. Şu an için görülebilen yenilikler, kilit ekranı ile bildirim panelinin yenileceğini gösteriyor. Ancak işletim sisteminin kararlı sürümünün çok daha fazlasını sunacağını şimdiden söyleyebiliriz. Peki Android 12 ile sunulan arayüz, kullanıcılara neler vadediyor?

Android 12'de kullanımına izin verilen arayüz şu şekilde

Android 12'nin yeni arayüzünde karşımıza çıkan ilk yenilik, parlaklık çubuğunun yeri. Google, yeni işletim sisteminde bildirim menüsünün en üst noktasına koyduğu çubukla, kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi hedefliyor. Ayrıca kullanıcılar, istedikleri takdirde kullandıkları duvar kağıdı ile bildirim menüsünün rengini eşleştirebilecekler.

Android 12'nin kilit ekranında yapılan değişiklikler ise nispeten yeni bir saat tasarımı sunuyor. Telefonda hiçbir bildirim yokken ekranın ortasına yerleşen saat, bildirim geldiğinde ya da müzik uygulamaları açıldığında biraz daha üste çıkıyor. Ayrıca saatin hemen hemen altında da tarih ve hava durumu bilgileri yer alıyor. Bu anlattıklarımızla birlikte kullanıcılar, şöyle görünen bir kilit ekranıyla karşılaşacaklar;

Haberimizin başında, geliştiricilerin Android 12'nin kodlarına odaklanıp, bazı gizli özellikleri aktifleştirdiklerinden bahsetmiştik. Aktifleştirilen gizli özellikler, işletim sisteminin arayüzünde farklı seçenekler bulunabileceğini de gösteriyor. Bunların seçenekler halinde mi sunulacağı yoksa Google'ın tasarımlardan bir tanesi için karar mı vereceği bilinmiyor ancak kullanıcılar, yukarıdakine göre daha farklı bir bildirim paneli kullanabilirler gibi görünüyor. Tamamen opak renkle kaplanmış olan bu panel, şeffaf tasarımları sevmeyen kullanıcıları memnun edecek gibi görünüyor.

Google, Android 12'nin kilit ekranında da bazı gizli özellikler tutuyor. Bu gizli özellikler doğrultusunda da saat tasarımı, Realme'nin arayüzünde olduğu gibi dikey olarak yerleştirilebilecek. Hiçbir bildirim olmadığında ekranın ciddi bir bölümünü kaplayacak olan saat tasarımı, bildirim geldiğinde ya da müzik uygulamalarını kullanırken ekranın sağ üst tarafına taşınacak. Bir alternatif olarak Android 12, şu şekilde görünecek bir kilit ekranına da sahip olabilir;