Android 15'in göze küçük gelse de batarya sağlığını uzun vadede kritik olarak etkileyecek bir özellikle geleceği öğrenildi.

Google, geçtiğimiz aylarda Android 15’in geliştirici ön izlemesini paylaşmıştı. Resmî tanıtımı gittikçe yaklaşan işletim sistemi, her geçen gün farklı bir özelliğiyle karşımıza çıkıyor. Örneğin en güncel olarak telefon kapalıyken bile konum izleyebilme ve yeni masaüstü modunu görmüştük.

Ortaya yeni çıkan özellik, bu ikisi gibi spesifik durumlarda değil; genel olarak sürekli aktif olarak akıllı telefon deneyimimizi iyileştirecek cinsten. Zira kendisi, küçük görünse de uzun vadede batarya sağlığının korunmasında büyük rol oynayabilir. Yeni işletim sistemiyle gelmesi beklenen ‘Adaptif Zaman Aşımı’ndan bahsediyoruz.

Telefonlarımızın ekranları ya çok erken ya da çok geç sönüyor.

Bunu tabii ki biz ayarlıyoruz. Telefonu kutudan çıkardığımızda çoğunlukla 30 saniye olan ekran zaman aşımı sinir bozucu olmaya başladığında ekran hemen kapanmasın diye 5 dakikaya, hatta 30 dakikaya çıkardığımız oluyor. “Ne de olsa işimiz bittiğinde kapatıyoruz.” diye yaptığımız bu hamlenin batarya üzerindeki etkisi hiç de azımsanacak seviyede değil.

Android 15 ile gelecek olan Adaptif Zaman Aşımı özelliği de bu problemi aşmak adına telefonların, ekranı ne zaman kapatması gerektiğini anlamalarını sağlıyor. Bunu yapmak için de sistem, kullanım senaryolarınızı değerlendiriyor. Yani telefonu sürekli kullanan biriyseniz, ekranın kapanma süresi de ona göre uzuyor. Bu da kullanıcı deneyimi baltalanmadan batarya sağlığının biraz daha güvende olmasını sağlıyor.

Özellik, şu an için Google Pixel modellerine gelecek gibi görünüyor. Sizin bu özellik hakkındaki düşünceleriniz neler?

O sırada Smart Stay özelliğiyle ekrana baktığınız sürece kapanmasını engelleyen Samsung Galaxy S4'e buradan el sallayalım. Tabii burada ekrana bakmamız yeterliydi. Android 15, kullanım alışkanlıklarımızı baz alacak.