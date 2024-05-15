Google'ın I/O 2024 etkinliğinde yapılan duyurulardan biri de Android 15 Beta 2 oldu. Android 15'in yeni betası yarın dağıtılacak.

Google, uzun zamandır beklenen Google I/O 2024 etkinliğini 14 Mayıs'ta Türkiye saati ile 20.00'de başlattı. Etkinlikte Gemini yapay zekâ aracı ilk günün merkezinde yer aldı. Yine de Google CEO'su Sundar Pichai, Android 15 Beta 2'nin yarın geleceğini açıkladı.

Tarihsel olarak baktığımızda Android betasının Google Keynote etkinliğinden hemen sonra yayımlandığını görüyoruz. Bu yıl da durum farklı olmayacak. Muhtemelen bu beta güncellemesi ile birlikte mobil işletim sisteminde Geminin Nano için temeller atılacak ve cihaz üstünde çalışan yapay zekâ aracının özellikleri kısmen de olsa kullanılabilecek.

Geliştirici önizlemesi şubatta gelmişti

Android 15'in geliştirici önizlemesi ilk olarak şubat ayında karşımıza çıkmıştı. Bazı arayüz değişiklikleri ile göze çarpan önizlemede şu ana kadar pek de Android'e sınıf atlatacak bir yenilik görünmüyordu. Yeni beta ile birlikte Google I/O etkinliğinde gördüğümüz bazı Gemini uygulaması ve Gemini Nano özelliklerini akıllı telefonlarda deneyimlemeye başlayabiliriz.

Geçtiğimiz yıl Google, Keynote etkinliğinde Android 14'ten yalnızca bir defa bahsetmişti. Bu yıl etkinliği ikiye ayırmak durumunda kalan teknoloji devinin yarın yeni açıklayacağı yenilikler arasında Android 15'e dair daha fazla bilgi olması bekleniyor.

Yapay zekâ özelliklerinin Android 15'te oldukça köklü değişikliklere zemin hazırladığı bugün yapılan oturumda net bir şekilde görüldü. Bakalım Google, Android 15 ile bu yenilikleri ne kadar entegre edebilecek.