Google, Android 15'ten Gemini yapay zekâ uygulamasının yeni özelliklerine, Pixel 8a, Pixel Fold 2 gibi telefonlardan karma gerçeklik deneyimlerine pek çok şeyi tanıtması beklenen Google I/O 2024 etkinliğine başladı.

Teknoloji devlerinin birbirine nazire yaparcasına yeni teknolojier tanıtması sıradan olsa da Apple, Google gibi devlerin etkinliklerinin etkisi çok daha fazla oluyor. Google'ın merakla beklenen 2024 I/0 etkinliği ABD'de kapılarını açarken etkinlikte öne çıkan çok sayıda yeni teknoloji, ürün ve deneyim olması bekleniyor.

Etkinlik öncesinde kulislerde dolaşan haberlere göre Google I/O 2024'te Gemini yapay zekâsının yeni özellikleri, yeni Pixel 8a ve Pixel Fold 2 akıllı telefonlar, Android 15 işletim sistemi ve karma gerçeklik teknolojileri karşımıza çıkacak. Özellikle yapay zekâ konusunda yapılacak açıklamalar merakla bekleniyor.

Etkinliğe Türkiye saati ile 20.00'de start verildi. Biz de içeriği sizler için güncelleyerek bu deneyimi aktaracağız.

Etkinlik yapay zekâ ve Gemini ile başladı

Etkinlik son bir yıldaki değişimlerin vurgulandığı ve yapay zekânın öne çıkarıldığı bir video ile başladı. Arından şirketin CEO'su Sundar Pichai sahneye çıktı. Pichai, Gemini modelinin geçmişinden bahsederek konuşmasına başladı. Google CEO'su, Gemini Advanced için 1 milyondan fazla başvuru olduğunu ve uygulamalarda Gemini kullanan kullanıcı sayısının 2 milyarı bulduğunu söyledi. Gemini 1.5 Pro da duyuruldu.

İşte Gemini 1.5 Pro özellikleri

AI Overviews

Google Overviews uygulaması öncelikle ABD'de kulanıcılara açılacak

Google Arama

Google, yapay zekâ modelini aramalar için de kullanabilmeyi sağlayacak. Örneğin fotoğraflarda tek tek arama yapmak yerine "Maça gittiğim günün fotoğraflarını göster" denildiğinde o güne ait fotoğrafları bulacak. Fotoğrafları istenilen sırayla da gösterebilecek.

Google Context Window

Context Window ile birlikte kitaplıkları, veri kitaplıklarını, farklı verileri sadece komutlar yazarak düzenlemek mümkün olacak. Örneğin kod kütüphanenizi yükledikten sonra ne istediğinizi yazarsanız ona göre kodlar oluşturabilecek. 1 milyon kontektse sahip Gemini 1.5 Pro, dünya çapında geliştiricilere açık olacak.

Etkinlikte sürpriz olarak Pichai, kontekst sayısını 2 milyona çıkardıklarını açıkladı. Workspace Labs'e de eklenen Gemini 1.5 Pro ile birlikte maillerde aramalar yapmak gibi işlemler de mümkün olabilecek.

Gemini 1.5 Pro için yapılan demo gösteriminde bir çocuğa fizik anlatmak için Gemini 1.5 Pro'nun sesli cevap özelliği kullanıldı. Yapay zekâ modeli, anlık olarak sorulan bir soruya konudan sapmadan ve farklı konuları birleştirerek cevap verdi.

Ayrıntılar geliyor…