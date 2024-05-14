Google I/O 2024 etkinliğinde Gemini yapay zekâ modelinin mobil uygulaması duyuruldu.

Google'ın I/O 2024 etkinliğinde duyurulan yeniliklerden biri de Gemini yapay zekâ modeli için yeni bir mobil uygulama oldu. Yeni yapay zekâ bir asistan olarak kullanılabilecek. Gems adı verilen özellik sayesinde yapay zekâ özelleştirilebilecek ve talep edilen alanlarda uzmanlaşabilecek.

Bununla beraber yapay zekâ modeli sesli, yazılı ya da videolu olarak kullanılabilecek. Gemini yapay zekâsı, planlama özelliklerine sahip olacak ve kullanıcısının talebine özel olarak kararlar alabilecek. Örneğin bir vegan bu özellik ile seyahat planladığında vegan restoranlar önerilecek. Özellik bu yaz Gemini Advanced kullanıcılarına sunulacak. Yapay zekâ aracı, bugüne kadarki en büyük sorgu alanına sahip olacak, yani daha karmaşık görevleri gerçekleştirebilecek.

Seneye daha da gelişecek

Gemini yapay zekâsı gelecek yıl daha da gelişecek ve daha akıllı olacak, kontekst sayısı da 2 milyona çıkacak. 35 dilde kullanıma açılacak özellik, ödevlere yardımcı olmaktan ticari verileri derlemeye, grafik oluşturmadan görsel üretmeye pek çok alanda kullanılabilecek.

Gemini yapay zekâ aracı, herhangi bir PDF dosyasında ya da metinde aranan cevapları kullanıcı yerine bulabilecek ve özetleyebilecek. Genel olarak içerikleri daha iyi ve daha derinlemesine anlayabilecek olan bu model sadece Android'de kullanılabilecek ve önümüzdeki aylarda dağıtılacak.

Gemini Nano da geliyor

Gemini Nano da mobil cihazlar üzerinde çalışacak. Gecikmeyi azaltacak ve cihaz üzerinde çalışacak bu model, hem etiketlenmemiş görselleri ve çevreyi algılayabilecek hem de farklı alanlarda yardımcı olacak. Gemini Nano'nun özellikleri arasında ayrıca dolandırıcılık uyarısı gibi özellikler de yer alacak. Veriler Google ile paylaşılmayacak ve telefonda kalacak. Bu özellikler de yakında gelecek.

Uygulama bu yılın yaz aylarından itibaren kullanılabilecek.

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